El sorprendente aliado de la chef Vero Gómez para mejorar sus cremas de verduras: "No tiene por qué ser aburrido"

La chef y creadora de contenido Vero Gómez lo tiene claro: la cocina saludable debe ser sinónimo de disfrute. Consciente de que en la cocina “no hay alimentos buenos o malos, pero sí divertidos”, ha encontrado un nuevo cómplice para tunear sus cremas de verduras.

En colaboración con Supernormal, el super con huerto y obrador propios, que cuenta con tres locales en Madrid, acaban de lanzar dos granolas que prometen transformar desde el desayuno hasta una simple crema de calabaza.

La relación entre Vero y Supernormal no es nueva. Tras haber colaborado previamente, como ocurrió con la presentación de su libro en el local de Serrano que fue todo un éxito, la conexión creativa se consolidó en un nuevo proyecto que une la creatividad culinaria de la chef con la filosofía de la marca.

Vero Gómez junto a Fernando Usera y Almudena Peña, de Supernormal.

“Desde el principio sentí que éramos el tándem perfecto: yo aportaba la creatividad y el diseño de recetas, y ellos una selección magnífica de productos y un obrador artesanal donde elaborar las granolas con la mejor calidad”, explica Gómez.

Maga, es la granola más dulce, elaborada con quinoa inflada, chocolate y coco, ideal para acompañar yogures, leches vegetales o como topping en tostadas. Miga, es la versión salada, con avena, miso, alga nori y sésamo, pensada para ensaladas, salteados, tostadas y, sobre todo, para darle un giro inesperado a las cremas de verduras.

Las nuevas granolas de Vero Gómez y Supernormal.

El objetivo de esta colaboración es demostrar que los productos ecológicos no son aburridos ni insípidos. “Estas recetas te remiten a tu infancia, cuando disfrutabas de un bol de cereales con leche. La diferencia es que aquí, sin renunciar al sabor y la textura, obtienes un snack saludable elaborado únicamente con ingredientes naturales”, señala Vero.

Desde Supernormal, Almudena Peña y Fernando Usera coinciden: “Queremos romper con la idea de que lo ecológico es insípido. Lo que presentamos junto a Vero es un producto divertido, delicioso y al 100% natural, en su mayoría con ingredientes locales”.

Una cesta de la compra, con granola incluida, en Supernormal.

Si antes una crema de calabaza podía parecer un plato predecible, con la granola salada de Supernormal se convierte en una experiencia distinta. Un topping crujiente, con notas marinas y un punto umami, convierte lo cotidiano en memorable. La apuesta de Vero no es solo por el sabor, sino también por la sorpresa.

“Me gusta pensar que estas granolas son un aliado en la cocina diaria: aportan textura, despiertan curiosidad y, lo más importante, invitan a jugar con la comida. Porque comer sano no tiene por qué ser aburrido”, asegura la chef.

Disponibilidad y formatos

Las granolas Maga y Miga están disponibles en preventa desde el 15 de septiembre en la web de Supernormal y, a partir del 22 de septiembre, en sus tres tiendas físicas en Madrid (Chamberí, Plaza Cataluña y Serrano 112).