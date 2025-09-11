Raúl Pueyo, cocinero, lo confirma: "Para que la sepia quede como en los bares, la clave está en la salsa"

¡Marchando una sepia a la plancha! Esta comanda es bastante habitual en los bares y restaurantes de España, especialmente en la costa y las regiones mediterráneas.

En estos casos, la sepia suele servirse acompañada de salsa alioli, jugo de limón, o la mítica 'salsa verde' o salsa Mery, elaborada a base de perejil, ajo, aceite de oliva virgen extra y sal (aprende a prepararla en este artículo).

En esta combinación celestial no puede faltar tampoco un buen pan (como este que puedes hacer en casa) para untar el líquido que suelta la sepia junto a la mezcla de las dos salsas. ¿No se os hace la boca agua?

La receta es rápida, saludable y de fácil elaboración, ideal tanto para una tapa de aperitivo como para una comida principal, lo que ha popularizado su presencia en la hostelería y los hogares de los españoles.

Sin embargo, sabemos que a veces no es fácil imitar en casa lo que degustamos en algunos espacios gastronómicos, ya que los hosteleros tienen sus propios 'trucos' para conseguir que la comida sepa mucho más deliciosa en su negocio, como demuestra Diego Domínguez, cocinero y creador de contenido culinario.

Una sepia de restaurante

Para intentar lograr una sepia a la plancha lo más parecida posible a esa que tomas con tus amigos en tu bar o restaurante de confianza, el cocinero Raúl Pueyo ha compartido un vídeo explicando todas las claves.

Pueyo, que se define como "amante de la cocina y la gastronomía", cuenta con más de 21.000 seguidores en TikTok, donde cuelga publicaciones de múltiples recetas diferentes.

Una de ellas es la de la sepia a la plancha digna de un chef profesional, como él mismo asegura: "Es la mejor sepia que vas a probar en tu vida: sabor a mar, textura perfecta y ese toque secreto que la convierte en pura magia".

¿Y cuál es ese 'toque' misterioso del que habla? Raúl lo desvela a su público. Pero antes hay que empezar cortando la sepia "en daditos" y pasándola por la sartén "sin nada de aceite". "Vamos a dejar que suelte todo el agua", indica.

Una vez ha soltado el agua, reservamos la sepia y nos ponemos manos a la obra con el 'toque mágico': mezclamos el zumo de un limón, un buen chorro de aceite de oliva, ajo y perejil y removemos bien.

Hecho esto, dejamos que emulsione y juntamos los taquitos de sepia con la salsa. Después, esperamos mínimo una hora y, de esta forma, nuestro plato cogerá un sabor y un aroma brutales.

Tras este tiempo, volvemos a pasar la sepia por la plancha y ya sólo quedará saborearla maridándola, por ejemplo, con un buen vino blanco como este. "Hecha en casa, disfrutada como en el mejor chiringuito", se despide nuestro cocinero.