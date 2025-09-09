Mariano, carnicero, rotundo: "Para hacer un chuletón en casa si no tienes barbacoa, ponlo en el horno de esta forma"

"Un chuletón al punto es imbatible". Esta declaración del presidente Pedro Sánchez como respuesta a la recomendación de Alberto Garzón de reducir el consumo de carne se ha convertido en una de las frases más célebres de su legislatura.

Cierto es que un chuletón bien hecho resulta irresistible. Por desgracia, no siempre es fácil de conseguir, a veces ni siquiera en restaurantes con buena fama. Y menos aún si queremos cocinarlo nosotros desde casa.

De hecho, Mariano, carnicero famoso en redes por compartir trucos y consejos de cocina, ha comentado en uno de sus vídeos más recientes que muchos de sus clientes no compran chuletón porque dicen que no tienen dónde cocinarlo debido a su gran tamaño.

"Decís que no tenéis dónde hacerlo porque no tenéis brasa o no tenéis barbacoa", comenta Mariano a sus más de 62.000 seguidores de TikTok. Sin embargo, él quiere demostrar que esta creencia es falsa y que sí puede cocinarse en casa un chuletón y que el resultado sea excelente.

Cocinar un chuletón en casa

En primer lugar, el carnicero explica que hay que sellar el chuletón, "sea del grosor que sea", en una plancha o en una sartén grande bien caliente.

Mientras lo sellamos, precalentamos el horno y, una vez sellado, metemos el chuletón en el horno a unos "190 ºC o 200 ºC de 8 a 12 minutos".

La clave está en cómo colocamos el chuletón en el horno: tenemos que ponerlo "de pie", no tumbado, para que así se cocine bien por ambos lados.

Según Mariano, siguiendo estas sencillas recomendaciones, lograremos "un chuletón espectacular" en nuestra propia casa.

El chuletón perfecto

Más allá de esta técnica de Mariano, hay otros trucos que podemos llevar a cabo para asegurarnos un chuletón exquisito. Ante todo, debemos comprar una carne de calidad. Si no nos llega el presupuesto, podemos optar por alternativas como aguja o entrecot de segunda o entraña.

Además de esto, podemos ejecutar este truco que usan los restaurantes para que los chuletones queden muy jugosos.

El secreto también está en la salsa: según el chef Tim Anderson, la mejor para el chuletón es la crema de espinacas, tal y como confiesa en su libro Cocina con microondas (Libros Cúpula, 2025).

Una combinación peculiar, pero respaldada por la ciencia, como contamos en este artículo, donde también incluimos la receta de la salsa.

Si pese a todo sigues prefiriendo no cocinar chuletón en casa, siempre puedes ir a alguno de sus templos por excelencia, como El Asador de Abel en Asturias, La Taberna de Elia en Madrid o Los 33, también en la capital, con un chuletón poco hecho con patatas que conquistó a Victoria Federica y María Pombo.