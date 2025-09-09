Luis, pescadero, alerta sobre el mejor truco para identificar si el pescado es fresco: "Que no os engañen"

Elegir un pescado fresco en la pescadería y evitar que nos engañen puede convertirse en un auténtico reto. Y es que, desde el momento en el que el pez se captura, empieza a perder poco a poco sus cualidades de frescura. El paso del tiempo y ciertos cambios naturales, así como la proliferación de bacterias, hacen que su textura y su sabor ya no sean los mismos.

Por todo ello, saber reconocer cuándo un pescado está realmente fresco es clave antes de llevarlo a casa. Además, contar con algunas nociones básicas para saber identificarlo en la pescadería es fundamental para garantizar un pescado que podremos disfrutar en la mesa y con todo el sabor.

Así lo confirma Luis, pescadero de amplia experiencia, que lo resume con un consejo muy claro en uno de sus vídeos de TikTok de la pescadería Costa Pujol: "Para saber que un pescado es fresco y que no os engañen, tenemos que mirar que la agalla sea rojiza porque es donde hay acumulación de oxígeno y sangre", advierte.

Esto tiene que ver con la propia fisiología del pez, ya que las agallas son uno de los primeros indicadores de frescura. Cuando pierden esa coloración rojiza y se tornan marrones o apagadas, significa que el pescado ya ha perdido parte de su calidad.

Además, también hay otros signos reveladores, como explica Luis: "El ojo debe ser brillante y el pescado básicamente nos tiene que entrar por el ojo. Si esto pasa, es fácil que no nos equivoquemos", asegura.

La textura y el color de la carne son una pista fundamental, para ello pone el ejemplo de un rape: "La textura tiene que tener un color rosado que atraiga y que no sea pálido o blanquecino, lo mismo con otros pescados. Tenemos que asegurar que tengan una textura fuerte y un color brillante y rojizo", concreta el pescadero.

Fijarse en estos detalles tan sencillos como el color de las agallas, la viveza de los ojos o la firmeza de la carne puede marcar la diferencia entre llevar a casa un pescado realmente fresco o uno que ya ha perdido parte de su sabor y propiedades.

Consejos para conservarlo

Tan importante como elegir bien en la pescadería, es saber cómo mantener el pescado una vez llega a casa. De ello dependerá que conserve todas sus propiedades y que lo disfrutemos con seguridad alimentaria. Estas son algunas recomendaciones básicas:

Consúmelo cuanto antes: lo ideal es cocinar el pescado el mismo día de la compra. Si no es posible, lo recomendable es consumirlo en un máximo de 24 a 48 horas.

lo ideal es cocinar el pescado el mismo día de la compra. Si no es posible, lo recomendable es consumirlo en un máximo de 24 a 48 horas. Guárdalo en frío: mantenlo en la parte más baja del frigorífico, a una temperatura cercana a los 0-2ºC. Cuanto más frío, mejor será la conservación.

mantenlo en la parte más baja del frigorífico, a una temperatura cercana a los 0-2ºC. Cuanto más frío, mejor será la conservación. Usa recipientes adecuados: colócalo en un plato o bandeja cubierta con film transparente o en un táper hermético para evitar que se reseque y que el olor impregne otros alimentos.

colócalo en un plato o bandeja cubierta con film transparente o en un táper hermético para evitar que se reseque y que el olor impregne otros alimentos. No lo laves hasta cocinarlo: lavarlo antes de tiempo acelera su deterioro. Hazlo solo en el momento de prepararlo.

lavarlo antes de tiempo acelera su deterioro. Hazlo solo en el momento de prepararlo. Si no vas a consumirlo pronto, congélalo: asegúrate de limpiarlo, secarlo bien y guardarlo en bolsas específicas de congelación, eliminando el aire al máximo.

asegúrate de limpiarlo, secarlo bien y guardarlo en bolsas específicas de congelación, eliminando el aire al máximo. Recuerda el anisakis: en pescados que se van a consumir crudos o semicrudos, congelamos previamente a -20ºC durante al menos 24-48 horas.

Con estas pautas sencillas, podrás disfrutar del mar en la mesa con toda la frescura y sin riesgos innecesarios.