Mariano, carnicero, alto y claro: "Para descongelar la carne en 5 minutos, la meto en agua con..."

Vivimos una época en la que, a menudo, nos sentimos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Se suceden días y días en los que el reloj parece que corre mucho más rápido que nosotros.

Nos hemos acostumbrado a buscar soluciones rápidas para todo y, como lo rápido vende, internet se ha convertido en un supuesto aliado repleto de consejos y trucos que prometen facilitarnos la vida y regalarnos minutos al final del día.

Uno de los momentos más frustrantes cuando hay prisa es ir a preparar la comida o la cena y comprobar que nuestro yo de hace unas horas no se acordó de sacar la carne del congelador y ahí sigue, dura como una piedra.

Es ahí cuando aparecen los "trucos milagrosos", prometiendo descongelar en minutos lo que normalmente tarda horas. Suenan tentadores y parecen la solución perfecta.

Sin embargo, no todo lo que vemos en las redes sociales es cierto y, lo que es más grave, muchas veces puede que hasta no sea seguro. Algunos trucos son simples exageraciones, pura charlatanería, otros hasta podrían poner en riesgo nuestra salud.

Un "truco" para la carne

Mariano Sánchez, un carnicero vigués que se hace llamar a sí mismo El As Carnicero en TikTok (@el_as_carnicero), ha compartido un vídeo en el que afirma que puede descongelarse una bolsa de carne picada en solo "5 minutos de reloj".

Según explica, para conseguirlo "nos hace falta una olla con agua, un poquito de vinagre y una pizca de sal, lo removemos todo bien y metemos el trozo de carne congelada en una bolsa hermética"

"Acelera el proceso gracias a la reacción que hace el vinagre y la sal en el agua, aumenta la temperatura, ayuda a descongelarse y, lo mejor, que no estropea la carne" continúa diciendo.

Un truco que NO funciona

Sería un truco estupendo, si esto fuese verdad, pues ni la ciencia ni la experiencia pueden confirmar las afirmaciones de este creador de contenido.

Veamos qué es lo que sucede. El vinagre es una disolución acuosa de ácido acético en agua, mientras que la sal común o sal de mesa es cloruro de sodio.

En condiciones de presión atmosférica y a temperatura ambiente, cuando se disuelven ambos en agua no tiene lugar ninguna reacción entre ellos. Lo único que sucede es que se disuelve la sal dando cationes de sodio y aniones cloruro y el vinagre se disocia dando protones y aniones de acetato. Ninguno de estos iones reaccionan entre sí.

Al no reaccionar la sal con el vinagre, tampoco es cierto que aumente la temperatura, para ello tendría que existir algún tipo de reacción exotérmica -que libere calor- y no es el caso.

De hecho la disolución de sal común (cloruro de sodio) en agua es un proceso endotérmico -que absorbe calor- y esto quiere decir que, en vez de aumentar la temperatura, lo que haría sería bajarla ligeramente.

Dicho esto, con este "truco" solo se desperdicia la sal y el vinagre, por mucho que el carnicero insista en contestar a algún comentario que sin el vinagre no funciona, con él tampoco.

Lo que sí puede acelerar el descongelado de la carne es la inmersión en agua corriente a temperatura ambiente, porque el agua transmite mejor el calor que el aire; pero, aun así, es imposible descongelar un bloque de carne como el que se muestra en el vídeo en solo 5 minutos.

Cómo descongelar bien la carne

Si necesitamos descongelar carne muy rápido, el método más seguro es sumergirla en agua fría. Para ello, simplemente colocaremos la carne en una bolsa hermética para que no entre en contacto con el agua y la sumergiremos en un recipiente con agua fría.

Es importante que el agua esté fría y cambiarla cada 30 minutos. No debemos caer en el error de pensar que si usamos agua caliente se descongelará más rápido, pues el calor elevará la temperatura del exterior de la pieza hasta alcanzar niveles en los que las bacterias se multiplican con rapidez, mientras el interior sigue congelado.

Si existe urgencia por consumir la carne, el microondas en función descongelado o a baja potencia también es una solución válida, pero la carne descongelada así debemos cocinarla de inmediato. Esto se debe a que durante la descongelación algunas partes pueden acabar parcialmente cocinadas.

Finalmente, la alternativa más segura -y lenta- es descongelar la carne dentro de la nevera. Simplemente la pasaremos del congelador a la parte baja de la nevera, donde se mantendrá a temperaturas seguras durante todo el proceso.

Dependiendo del tamaño de la pieza, este método puede tardar desde unas horas hasta uno o dos días, pero ofrece la ventaja de que la carne puede conservarse allí sin riesgos para la salud hasta el momento de su preparación.