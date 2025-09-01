Cloti, pescadera gallega, explica cómo distinguir entre vieiras, zamburiñas o volandeiras: "La diferencia es clarísima"

¿Quién es quién en el mundo del marisco? Una pregunta crucial si se trata de distinguir entre tres de los moluscos más famosos de las costas gallegas y cantábricas: las vieiras, las zamburiñas y las volandeiras.

Normalmente no es nada fácil diferenciarlas, ya que todas pertenecen a la misma familia de moluscos bivalvos, por lo que tienen un aspecto muy parecido.

Además, muchas veces las vieiras se venden como zamburiñas debido a la escasez y el alto precio de estas últimas. De hecho, como cuenta el biólogo marino Arnau Subías en este artículo, si en un restaurante te cobran la ración de 'zamburiñas' a 15 o 20 euros, lo más probable es que te estén intentando timar.

Por otra parte, aunque hay contrastes en el tamaño, estos pueden variar según la zona de captura y la edad del ejemplar. Los colores de las conchas también pueden variar.

¿Cómo diferenciarlas?

Entonces, ¿cómo podemos saber qué es y qué no es una vieira, una zamburiña o una volandeira? Entrenando la vista y el gusto.

Cloti, una pescadera del Mercado del Calvario en Vigo, ha explicado en un vídeo publicado en TikTok las principales claves para no volver a dudar ni un segundo de la 'identidad' de estos moluscos.

"Parece que la gente todavía confunde la vieira con la zamburiña y con la volandeira... y son cosas totalmente diferentes", comienza diciendo.

Según ella, la vieira "es muchísimo más grande que la zamburiña o que la volandeira". No obstante, reconoce que la volandeira y la zamburiña "sí son más parecidas".

Aun así, entre ambas "hay diferencias en el precio y en el sabor". Por ejemplo, la volandeira "se suele vender ya limpia, congelada o descongelada, pero media concha, lista para hacer al horno o a la plancha o como se quiera", detalla.

Por su parte, la zamburiña se suele vender entera sin limpiar. No obstante, Cloti opina que, aunque "hay que trabajar un poquito más" para comerse una zamburiña, merece la pena porque "es muchísimo más rica".

¿Vieria gallega de Francia?

Por otra parte, la profesional también ha querido aclarar las diferencias entre una vieira de la ría o vieira gallega y una vieira de Francia.

"Lo que más abunda es la vieira de Francia, que es muchísimo más barata que la vieira de la ría", afirma. Tal y como cuenta, la vieira de la ría se vende por unidad mientras que la vieira de Francia se vende en cajas y por kilo.

Una vez en el plato, la diferencia también es "clarísima": "Lo nuestro de la ría siempre es mucho más sabroso que lo que nos viene de fuera". Por tanto, Cloti tiene claro que si algún día quieres darte "un caprichito", "lo que compensa" es comprar algo de Galicia de verdad, de su ría.