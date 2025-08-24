Un charcutero no duda y revela el error fatal para conservar el embutido común en España: "Se estropea el doble de rápido"

El embutido es uno de los derivados cárnicos más presentes en los hogares españoles y también uno de los entrantes favoritos por su sabor intenso y su versatilidad. Ya sea en aperitivos, bocadillos o para dar un toque especial a platos de cuchara, como sucede con el jamón o el chorizo, forma parte esencial de nuestra gastronomía. Eso sí, los expertos recuerdan que conviene moderar su consumo por su alto contenido en sal y grasa.

Sin embargo, no basta con elegir un buen embutido: conservarlo correctamente en casa es clave para mantener su sabor, textura y propiedades durante más tiempo. Aunque muchos creen que simplemente meterlo en la nevera es suficiente, lo cierto es que un mal almacenamiento puede hacer que se reseque, pierda aroma o incluso se estropee antes de lo esperado.

Por eso, los profesionales insisten en la importancia de seguir unas pautas básicas que, aunque sencillas, marcan una gran diferencia. Una de las recomendaciones más útiles la ha compartido recientemente un profesional de la carnicería y charcutería Carmen Vera de Zaragoza, a través de su canal de TikTok. Con 14 años de experiencia, este charcutero lanza un mensaje claro.

"El 99% de las personas conserva mal el embutido. Llevo 14 años como charcutero y carnicero y así es como se hace. Normalmente en la carnicería solemos darlo envuelto y la gente lo que hace es llegar a casa y meterlo tal cual a la nevera. Lo que tenemos que hacer es destaparlo y dejar que el aire le dé en la tripa y al día siguiente darle la vuelta y dejar que se airee por el otro lado. Así aguantará mucho más", asegura.

Un truco sencillo que puede marcar la diferencia, tanto en el sabor como en la duración del embutido, especialmente si se trata de piezas curadas como el chorizo, el salchichón o la caña de lomo. Al evitar que la humedad se acumule y permitir que la tripa ventile por ambos lados, se retrasa la aparición de moho y se conserva mejor la textura original del producto.

Consejos que son aún más útiles en épocas como el verano, cuando las temperaturas elevadas y los cambios bruscos de frío en la nevera pueden acelerar aún más el deterioro del embutido. Además, también es importante tener en cuenta el tipo de embutido: los más curados aguantan mejor sin refrigeración en lugares frescos y secos, mientras que otros más frescos, como la longaniza o el chorizo tierno, requieren mayor atención.

En cualquier caso, evitar el plástico o el film transparente, que impide su transpiración y optar por envoltorios como el papel vegetal o simplemente airearlos como indica este charcutero, puede ser clave para que el embutido dure mucho más sin perder calidad.