El truco superfácil para vaciar el filtro de la cafetera italiana sin dar golpes que casi nadie conoce

Para muchas personas, el día no comienza realmente hasta que no se toman una taza de café. Ese primer sorbo nada más levantarse se convierte en un pequeño placer diario. En España, son numerosos los que eligen esta bebida como compañera fiel para empezar la jornada con energía. Además, el café ofrece diversos beneficios para la salud, respaldados por estudios científicos.

A la hora de prepararlo, algunos optan por cafeteras automáticas, mientras que otros se inclinan por la tradicional cafetera italiana de toda la vida. Francisco Tovar, ganador del premio al Mejor Café con Leche en el CoffeeFest 2025, asegura que esta última es la mejor opción para hacer café en casa. Según él, permite aprovechar al máximo el sabor y es muy fácil de mantener.

Su uso es muy sencillo: se llena la base con agua, se coloca café molido en el filtro y se pone la cafetera sobre la vitrocerámica hasta que el café sube poco a poco. Eso sí, controlar la temperatura es clave para obtener un resultado óptimo.

Cuando llega el momento de limpiarla, pueden surgir dudas. Lo habitual es tirar el café usado a la basura dando pequeños golpecitos al filtro para vaciarlo. Sin embargo, este método podría terminar dañando la cafetera con el tiempo. Por suerte, existe un truco muy efectivo para retirar los restos sin riesgo de estropear el filtro.

¿Cómo quitar el café molido sin dañar el filtro?

La tiktoker italiana Macarena Marín compartió en uno de sus vídeos una técnica sencilla y eficaz para extraer el café usado sin esfuerzo. El truco consiste simplemente en soplar por la boquilla que se encuentra en la parte inferior del filtro.

Ella misma confesó haberse sorprendido la primera vez que lo probó. "Me quedé alucinada cuando lo vi porque este truco no lo conoce todo el mundo", explicó. En el vídeo, se observa cómo el café húmedo se desprende con facilidad, sin necesidad de golpes ni complicaciones.

¿Es conveniente lavar la cafetera en el lavavajillas?

Lavar una cafetera italiana (ya sea de acero inoxidable o de aluminio) requiere ciertos cuidados, y no todas las formas de limpieza son adecuadas. Aunque muchas personas creen que no hay problema en meterla al lavavajillas, lo cierto es que no siempre es recomendable.

La marca Bonka, del grupo Nestlé, aclara en su página web que "sólo algunas cafeteras de acero inoxidable pueden lavarse en el lavavajillas. En esos casos, las piezas deben colocarse por separado". Si se prefiere lavarla a mano, la sugerencia es utilizar "un estropajo suave, como el azul, apto para todo tipo de materiales, incluso para limpiar filtros de cafeteras de goteo".