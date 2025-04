El sencillo truco para limpiar la grasa de la campana extractora sin hacer nada

La campana extractora es uno de los electrodomésticos que más grasa acumula en la cocina, y sin embargo, la limpieza de algunos de sus elementos suele pasarse por alto. El interior de la campana extractora es uno de los sitios más olvidados a la hora de mantener limpia esta parte de la casa. Es habitual caer en el error de que los filtros retienen toda la grasa y que la zona donde se alojan el motor y el ventilador está protegida frente a la suciedad. Esto no es así, con el paso del tiempo, ahí también se va acumulando grasa que puede reducir la vida útil de este electrodoméstico.

El mantenimiento de los filtros, si se hace con frecuencia, resulta sencillo. Muchas veces basta con darles una pasada en el lavavajillas y, si toca hacerlo a mano, unos minutos de remojo en agua caliente y un quitagrasas potente son suficientes para retirar la grasa y dejarlos relucientes.

Limpiar el interior de la campana ya es harina de otro costal, se trata de una zona llena de recovecos y rincones de difícil acceso con piezas que no se pueden desmontar para fregarlas a conciencia debajo del grifo. En definitiva, es una tarea engorrosa, que requiere trabajar en una posición incómoda y con cierto temor a tocar algo que no debemos y estropearlo.

El truco más fácil para limpiar el interior de la campana extractora

De todos los métodos que podrían utilizarse para limpiar las zonas de difícil acceso de un extractor de humos doméstico, la pistola de vapor siempre me ha parecido el más eficiente, pero no hace falta invertir en uno de estos aparatos para aprovechar el efecto del vapor y eliminar fácilmente la grasa del motor de la campana. Haciendo esto, casi se limpia solo, prácticamente, no hay ni que frotar.

Y, lo mejor de todo, es que no hace falta comprar nada especial, nada que no solamos tener en casa. Se trata de un truco parecido al que ya os compartimos hace tiempo para limpiar el microondas. Solo que, en este caso, lo que vamos a necesitar es una olla grande.

Como muestra de la efectividad de este método, la instagramer @mumlifeana compartió en su cuenta este truco tan fácil de aplicar como efectivo para eliminar la grasa incrustada en los rincones internos de la campana extractora.

Con una salvedad, aunque la influencer sugiere añadir al agua media taza de bicarbonato y el zumo de medio limón, este es un paso puede perfectamente ser omitido, pues el limón y el bicarbonato, cuando se mezclan, se neutralizan y pierden la efectividad que podrían tener por separado.

En este caso, lo que hace caer la grasa, es la alta temperatura del vapor de agua. Lo mismo que si utilizásemos una pistola de vapor o una vaporeta. Si queremos añadir algo, podemos añadir algunas cáscaras de limón, que liberarán aceites esenciales y dejarán un aroma agradable en la cocina.

El bicarbonato, aunque puede ayudar a despegar grasa incrustada de las superficies gracias a su poder abrasivo si frotamos éstas con el producto en seco, pero, en este caso, una vez disuelto en agua, no podrá actuar de esa manera, así que sería malgastar este compuesto.

Resumiendo, el procedimiento a seguir, es tan sencillo como lo siguiente: