Ni aceites ni mantequilla o agua: el truco para hacer huevo frito en la sartén sin que se pegue y sin sumar calorías

¿Quieres preparar un huevo frito, pero te has quedado sin aceite o mantequilla para cocinarlo? El agua también puede ser una alternativa viable en una sartén antiadherente y el resultado es similar a un huevo hecho en aceite a baja temperatura. No obstante, existe otra manera adicional de elaborar tus huevos si no quieres emplear ninguna de las otras fórmulas.

Este particular método del que hablamos se ha hecho bastante viral en redes, captando la atención de miles de internautas que han querido comprobar por sí mismos si realmente funciona o no. El truco pretende ofrecer una opción saludable de esta mítica receta, evitando sobre todo el aceite y la mantequilla, que aportan una alta cantidad de grasas y calorías.

El truco del pepino para freír un huevo en la sartén

Pero, ¿en qué consiste exactamente este truco? Por increíble que pueda parecer, el protagonista de este truquito es el pepino. Se trata de cortar un pepino por un extremo y restregar la parte sin piel por la base de la sartén para usarlo como 'condimento' para freír el huevo. Aparentemente, por lo que se ve en los vídeos que se han publicado al respecto, el método funciona bastante bien.

Las publicaciones al respecto muestran cómo, al frotar un trozo de pepino en una sartén caliente, es posible cocinar un huevo sin necesidad de añadir ninguna grasa. "¡Sí funciona! Salió el huevo intacto", decían usuarios como @_comidasincera. Para hacer el reto más difícil, algunos influencers han probado a llevarlo a cabo con sartenes que no son antiadherentes, de manera que el huevo debería quedarse pegado.

Un pepino cortado en rodajas. iStock

Sin embargo, para su sorpresa, después de cocinar el huevo unos minutos, este sale perfectamente hecho y se despega sin complicaciones. Además, el resultado final es el de un huevo con una textura suave y agradable, con cierto aspecto que recuerda al de un pancake.

Por si fuera poco, aunque parezca que este truco podría cambiar el sabor del huevo frito, quienes lo han probado aseguran que no altera su sabor habitual, lo cual hace que este método resulte todavía más atractivo y que tenga mucho más éxito. Este truquito se convierte así en una fantástica alternativa para aquellos que por razones de salud o por gusto quieren cambiar sus hábitos alimenticios y reducir la ingesa de grasas.