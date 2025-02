El sencillo truco para vaciar el café del filtro de la cafetera italiana sin dar golpes que poca gente conoce

Para muchas personas el día no empieza de verdad hasta que no se toman un café. Levantarse de la cama y dar el primer sorbo a la taza es un pequeño placer para ellos. En España son muchos quienes eligen esta bebida como su fiel aliada para comenzar la jornada con más energía. Además, el café aporta diversos beneficios para la salud, los cuales han sido científicamente comprobados.

Alguna gente opta por cafeteras automáticas, mientras que otra prefiere la clásica cafetera italiana de siempre. Según Francisco Tovar, ganador del concurso Mejor Café con Leche del CoffeFest 2025, la opción ideal para hacer café en casa es la cafetera italiana, ya que, a su parecer, se le puede sacar mucho más partido y es fácil de mantener.

También es muy sencilla de utilizar: primero se vierte agua en la base y se coloca café molido en el filtro. Luego, la cafetera se calienta en la vitrocerámica y se deja que el café suba poco a poco. No obstante, es muy importante controlar la temperatura para obtener el mejor resultado.

Asimismo, cuando llega el momento de limpiar la cafetera, pueden surgir ciertas dudas. Generalmente, se suele desechar el café usado en la basura dando pequeños golpecitos para que salga por completo. Sin embargo, esta práctica podría acabar dañando la cafetera con el tiempo. Por fortuna, existe un truco muy efectivo para llevar a cabo este paso sin riesgo de estropear el filtro.

¿Cómo retirar el café molido del filtro sin dañarlo?

La tiktoker italiana Macarena Marín ha compartido un vídeo en su cuenta en el que enseña el método correcto para extraer el café molido de la cafetera sin esfuerzo. Su estrategia consiste, sencillamente, en soplar por la boquilla situada en la parte inferior del filtro.

La propia creadora de contenido reconoce que se quedó sorprendida cuando lo probó por primera vez. "Me quedé alucinada la primera vez que lo vi porque este truco de verdad no lo conoce todo el mundo", afirma. En el vídeo demuestra cómo el café húmedo se desprende en apenas unos segundos, sin necesidad de golpes ni complicaciones.

¿Es recomendable lavar la cafetera en el lavavajillas?

Limpiar una cafetera italiana, ya sea de acero inoxidable o de aluminio, requiere ciertos cuidados, y no cualquier fórmula es válida. Existe la creencia de que no hay inconveniente en lavarla en el lavavajillas, aunque en realidad no es lo más recomendable.

La marca Bonka, perteneciente a Nestlé, aclara en su sitio web que "solo algunas cafeteras de acero inoxidable pueden lavarse en este electrodoméstico. Si es el caso, deben colocarse las piezas por separado". Si se opta por lavarla a mano, recomiendan usar "un estropajo suave, el azul, adecuado para todo tipo de materiales, incluso para limpiar filtros de cafeteras de goteo".