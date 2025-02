Soy uno de los mejores baristas de España y esta es la cafetera que siempre recomiendo para hacer café en casa

El mejor café con leche de España lo elabora Francisco Tovar en la cafetería Kima Coffee de Málaga. Tovar ganó el pasado 16 de febrero el concurso al Mejor Café con Leche que tuvo lugar en el marco del festival CoffeFest 2025. Era la primera vez que se presentaba a este certamen, aunque ya había obtenido otros premios antes por sus habilidades como barista.

Kima Coffee está ubicada en el número 67 de la Calle Carretería, en pleno centro de Málaga. Ha sido elegida como una de las cuatro mejores cafeterías españolas del mundo y, además de sus cafés de especialidad, ofrece a los clientes desayunos y brunchs.

"Nuestro concepto de «tiy coffee» se basa en la combinación de técnicas innovadoras de preparación de café y la cuidadosa selección de granos de café de origen. Cada taza que servimos es una obra maestra que refleja nuestra pasión por el café y el deseo de ofrecer a nuestros clientes una experiencia inolvidable", explican en su web.

¿Cuál es la mejor cafetera para hacer café en casa?

Preguntamos a Francisco Tovar cómo hacer un buen café con leche en casa y cuáles son los errores más comunes que la gente suele cometer cuando lo elabora. Para empezar, él tiene claro que no todas las cafeteras sirven y que la mejor forma de conseguir un café delicioso es contar con un tipo concreto de cafetera.

"Mi opinión para que todo el mundo haga en casa buen café es que tenga una cafetera italiana", afirma, tajante. ¿Los motivos? "Creo que se le puede sacar muchísimo más partido, es muy sencilla de hacer, muy fácil de mantener, es barata...", ha razonado.

No obstante, sí ha señalado que no basta únicamente con tener una buena cafetera italiana, sino que también hay que usarla correctamente. Por ejemplo, Tovar ha comentado que no tenemos que dejar el café haciéndose al fuego y esperar a retirarlo cuando empiece a hervir: "Cuando la cafetera está 'chillando' es como si tú dejas un filete y el filete ya está requemado y después ya lo quitas".

"Lo último que sale es la parte amarga del café, entonces la clave es tener un poco de curiosidad y conocimiento y preguntar a gente del mundillo y tener un poco de tiempo al inicio para descubrir cuál es tu receta perfecta", comenta. "Nadie hace un potaje o un caldo, le echa cualquier cosa y se va. Tampoco puedes echar levadura a ojo a un bizcocho: tienes que echar justo las cantidades que se necesitan", ha concluido.