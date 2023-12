¿Sabes las diferencias entre zamburiñas, vieiras y volandeiras? Que no te la cuelen con este marisco

Es muy posible que nunca te hayas parado a pensar en ello, pero cuando acudes a un restaurante y pides zamburiñas, puede que en realidad estés disfrutando de unas vieiras o volandeiras. No es extraño que esto suceda y que pueda haber cierta confusión al respecto, ya que tanto su aroma como su forma son muy parecidas. Sin embargo, es importante que sepas distinguir entre todos estos moluscos para que no pagues de más por lo que no estás comiendo.

Las zamburiñas son las más caras

Las zamburiñas, al igual que las vieiras y las volandeiras, son unos moluscos bivalvos que en su apariencia guardan muchas similitudes, pero realmente proceden de distintas especies familiares. Además, su valor gastronómico es diferente y hace que las zamburiñas sean más caras, siendo unas de las razones que llevan a ello el hecho de que sean más escasas que las volandeiras, mucho más abundantes. De hecho, allá por el año 2000 llegó a hablarse de la casi desaparición de las zamburiñas. Y aunque finalmente no fue así, sí que provocó una reducción de su pesca.

Dada esa escasez, comenzó a existir una comercialización fraudulenta de estos productos, siendo muchos los comercios y establecimientos que empezaron a vender volandeiras con el nombre de zamburiñas, lo que ha generado una gran confusión entre los consumidores. Para que puedas conocer si estás comprando o comiendo unas u otras, te vamos a explicar cuáles son las principales diferencias entre zamburiñas, volandeiras y vieiras.

Diferencias entre zamburiñas y vieiras

Para poder diferenciar entre zamburiñas y vieiras, debemos comenzar por tener claro que las primeras tienen un menor tamaño que las segundas, midiendo de tres a cinco centímetros de longitud, mientras que las vieiras pueden llegar a alcanzar los 20 cm. A ello hay que sumar que mientras que la zamburiña tiene un color grisáceo, en el caso de la vieira es de color blanco.

Otro aspecto que las diferencia la encontramos en la concha, que es más lisa en la zamburiña. Tanto una como otra se pueden cocinar de múltiples formas, ya sea al horno, a la plancha, en una paella, etcétera, pero a simple vista podrás diferenciarlas por el menor tamaño de las zamburiñas. En ambos casos se caracterizan por tener una concha con un color violeta oscuro, pero mientras que las zamburiñas poseen dos valvas desiguales, las vieiras cuentan con cuatro.

Diferencias entre zamburiñas y volandeiras

Por otro lado, a la hora de hablar de las diferencias entre las zamburiñas y las volandeiras, hay que recalcar que estas últimas son muy parecidas, pero de mayor tamaño, pudiendo alcanzar los 10 cm de longitud.

Estas se distinguen de las primeras por contar con una concha más grande, de color blanco y con dos picos enteros, mientras que la zamburiña tiene uno de los picos de la concha con un tamaño inferior y casi partido.

Teniendo en cuenta estas diferencias podrás diferenciar si lo que tienes en tu plato son verdaderamente zamburiñas o si, por el contrario, el local en cuestión trata de cobrar a precio de ellas unas vieiras o volandeiras.

Los beneficios de las zamburiñas para la salud

Las zamburiñas son un alimento muy aconsejable para que sea parte de nuestra dieta, ya que cuentan con un alto porcentaje de proteínas y una baja cantidad de grasas, de las que la mayoría de ellas son poliinsaturadas. Además, también poseen una gran cantidad de vitaminas A y B, así como numerosos minerales como el hierro, el fósforo, el calcio, el potasio, el yodo y el zinc.

Estas propiedades hacen que sea un alimento ideal para personas que practican deporte, ya que contribuyen al desarrollo y recuperación de los músculos. Por su parte, el fósforo y calcio que contienen también favorece el mantenimiento de unos huesos y dientes sanos, mientras que su aporte de hierro, combate la anemia.

Por todo ello, las zamburiñas son perfectas para poder degustarlas en cualquier momento, puesto que además de sus propiedades, tienen un gran sabor que a nadie deja indiferente.

Cómo cocinar zamburiñas

Dado que se alimentan de plancton y son filtradores arenosos, se deben lavar bien las zamburiñas antes de proceder a cocinarlas. Al igual que se hace con las almejas, los mejillones o las navajas, es aconsejable introducirlas en un recipiente con abundante agua y sal, para que se limpien de forma completa.

Asimismo, es importante que, a la hora de cocinarla, se consiga encontrar su punto exacto, de forma que la carne de la zamburiña no quede ni demasiado dura ni chiclosa. Entre las principales recetas con este marisco hay que destacar:

Zamburiñas a la plancha: esta es una de las mejores maneras de cocinar zamburiñas. Puede ser a la plancha dentro de su concha, cocinándose así al vapor y retirándolas cuando se abran, o bien cocinando vuelta y vuelta a la plancha su parte carnosa. En ambos casos se hace a fuego medio, siendo suficiente con un par de minutos. Una vez hechas, se pueden agregar unas gotas de limón.

esta es una de las mejores maneras de cocinar zamburiñas. Puede ser a la plancha dentro de su concha, cocinándose así al vapor y retirándolas cuando se abran, o bien cocinando vuelta y vuelta a la plancha su parte carnosa. En ambos casos se hace a fuego medio, siendo suficiente con un par de minutos. Una vez hechas, se pueden agregar unas gotas de limón. Empanada de zamburiñas: en empanada es una de las maneras más típicas de comerlas, siendo un ingrediente principal e insustituible de las conocidas empanadas gallegas.

en empanada es una de las maneras más típicas de comerlas, siendo un ingrediente principal e insustituible de las conocidas empanadas gallegas. Zamburiñas al horno: prepararlas al horno son una manera ideal de disfrutar del que es un entrante perfecto. Son muy fáciles y rápidas de preparar, además de muy sabrosas. Una forma ideal de acompañarlas es con un consomé.

