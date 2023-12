Eva Arguiñano y un chef con estrellas Michelin pondrán nota a los postres de los famosos: así es el nuevo talent gastro de RTVE

BAKE OFF

Acaba de terminar la octava edición de MasterChef Celebrity, pero los talents culinarios continúan. En esta ocasión no tendremos que esperar a la próxima edición de anónimos del programa de Jordi, Pepe y Samantha, sino que, entre famosos y desconocidos, la cadena pública de televisión ha decidido que tengamos un concurso muy dulce.

Aunque Bake Off: famosos al horno, que así se llama el concurso, se va a emitir por primera vez en RTVE, no es un programa nuevo, pues ya se emitió una primera temporada, con el nombre de Celebrity Bake Off, a finales de 2021 en PrimeVideo, la plataforma de streaming de Amazon. De los participantes de esta primera edición, repetirá la presentadora, la gallega Paula Vázquez, que esta vez conducirá el programa en solitario.

El jurado: solvencia gastronómica y estrellas Michelin

La primera de las grandes novedades va a ser el jurado. El pastelero Frédéric Bay y la influencer Clara Villalón, dan paso a dos pesos pesados de la gastronomía patria y un chef argentino experto en pastelería.

El primero de estos tres fichajes es el chef Paco Roncero, al frente del restaurante madrileño del mismo nombre en La Terraza del Casino, con dos estrellas Michelin y del restaurante Sublimotion en Ibiza, el más caro del mundo. No es la primera vez que Paco Roncero actúa como juez en un talent de cocina, pues en la tercera temporada de Top Chef se incorporó al jurado formado por Alberto Chicote y Susi Díaz en sustitución del gallego Yayo Daporta y también fue miembro del jurado en dos ediciones de MasterChef Colombia.

En el jurado de Bake Off: famosos al horno, estará acompañado por la chef Eva Arguiñano, responsable de las recetas dulces en los programas de su hermano Karlos Arguiñano y autora de numerosos libros de repostería y por el pastelero argentino Damián Betular, conocido principalmente por haber sido jurado de Bake Off Argentina y MasterChef Celebrity Argentina.

Los nuevos concursantes: salseo y diversión asegurada

Ya sabemos, por todas las ediciones que llevamos de MasterChef, que la repostería no es cosa fácil para la mayoría de los cocineros amateurs y que muchas pruebas parecen diseñadas para que los concursantes se dirijan irremediablemente al desastre y, con ello, dar pie a riñas y quejas por parte del jurado, al fin y al cabo, que no se nos olvide que no estamos hablando de una escuela, sino de un programa de la tele que lo que busca es conseguir audiencia, dar espectáculo.

Para ello, RTVE ha seleccionado un elenco de lo más variopinto que juntará en la misma cocina a 14 aspirantes entre conocidos colaboradores de programas de salseos, actores, deportistas y socialités. Todos ellos competirán para alzarse con el título de Mejor pastelero de España y ganar un premio que donarán a la ONG que elijan.

Rocío Carrasco: Poca presentación necesita la hija de Rocío Jurado, famosa desde la cuna, la hemos visto colaborando como presentadora y tertuliana en distintos programas de la tele y como protagonista de algunos programas documentales contando su vida.

Terelu Campos: Hija de la periodista recientemente desaparecida Teresa Campos, ha trabajado como presentadora de televisión, como locutoria de radio y ha participado en concursos como Mira quién baila o MasterChef Celebrity.

Ana Boyer: La menor de las hijas de Isabel Preysler intentará emular los pasos de su hermana Tamara Falcó, ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity.

Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno): Si en MasterChef Celebrity tuvimos a Los Chunguitos (Juan y José Salazar), en Bake Off tendremos a sus hermanas, las Azúcar Moreno.

Alba Carrillo: Estuvimos a punto de verla como aspirante en la pasada edición de MasterChef Celebrity, pero no hubo acuardo con la productora, así que habrá que esperar a Bake Off para ver cómo se desenvuelve delante de los fogones.

Yolanda Ramos: La popular presentadora y humorista que tanto nos hizo reír con su papel de Noemi Argüelles en Paquita Salas, también participó en una edición anterior de MasterChef Celebrity y repite como aspirante de Bake Off, pues también fue concursante de la primera edición.

Manolo Sarriá: Los más jóvenes no tendrán ni idea de quién es este humorista malagueño, pero los que ya ronden el medio siglo sin duda recuerdan a El Linterna, el alto del Dúo Sacapuntas.

Julio Iglesias Jr: Hermano mayor de Ana Boyer y Tamara Falcó, segundo hijo de Isabel Preysler con Julio Iglesias. Cantante de profesión.

Julio Salinas y Patxi Salinas: Hermanos y exfutbolistas. En la actualidad, el primero colabora con distintos medios de comunicación y el segundo ha participado en distintos programas de televisión como Supervivientes.

Pablo Puyol: Es un actor que saltó a la fama por su papel de Pedro en la serie Un paso adelante. Recientemente le hemos visto en la serie de RTVE, Servir y proteger, que finalizó hace unos meses.

Blas Cantó: Fue ganador de Tu cara me suena y vocalista del grupo Auryn. Ahora continúa su carrera en solitario como cantante.

Marc Clotet: Un actor español que ha participado en varias series y películas, siendo las más conocidas Física o química y La voz dormida.

Dos pruebas en cada episodio

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios, por lo que, presumiblemente, la duración de cada entrega no será tan extensa como las de MasterChef. Las elaboraciones de los concursantes se someterán al juicio del exigente jurado.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.

