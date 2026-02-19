Así es el nuevo festival gastro de Madrid donde la alta cocina sale a pie de calle: entradas a partir de 12,50 €

Asociada a la exclusiva, meses de espera, manteles inmaculados y una liturgia que convertía cada cena en un acontecimiento solemne, una vez más, la alta cocina sale a pie de calle.

En Madrid, la excelencia culinaria ha decidido bajarse del pedestal para salir a la calle y servirse sin etiquetas ni formalismos en el nuevo Madrid Food Fest, el festival que promete redefinir el lujo gastronómico desde la accesibilidad.

Los próximos 21 y 22 de marzo, el icónico Museo del Ferrocarril de Madrid se transformará en el epicentro de un encuentro culinario que tiene como lema la democratización del fine dining.

Madrid Food Fest, el nuevo festival gastronómico que quiere conquistar la capital.

Aquí no hay ni reservas imposibles ni listas de espera, basta con una entrada desde 12,50 € para acceder a platos firmados por algunos de los chefs más inquietos del panorama actual.

Alta cocina, pero en versión street food

La propuesta del festival pasa por algo tan simple —y a la vez tan radical— como trasladar la esencia de algunos de los restaurantes más interesantes de la ciudad a un formato street food cuidado, creativo y sorprendente.

Entre los nombres confirmados figuran Agus y Genaro, la dupla que está al frente de Insurgente, Roberto Martínez Foronda, alma de Tripea; Coco Montes, chef de Pabú; Rafa Bérgamo, al frente de Kuoco 360; Juan D’Onofrio, tras Chispa Bistró.

Todos ellos servirán versiones adaptadas de sus platos más representativos en un entorno informal que invita a descubrir —o redescubrir— que la alta cocina también puede disfrutarse con las manos.

Pero Madrid Food Fest no quiere ser solo una sucesión de bocados memorables, la experiencia gastro se extiende más allá del plato.

El evento propone una experiencia inmersiva que amplía el concepto de festival gastronómico con catas de Next Level Tasting; talleres Like a Pro para cocinar con chefs invitados; masterclasses de mixología y café de autor; podcasts en directo; música en vivo y un mercado de productores artesanos.

Además, el público podrá votar en tiempo real sus platos favoritos, convirtiéndose así en jurado popular de esta edición.

Gastronomía sostenible en clave urbana

Más allá del ocio, el festival nace con una vocación clara: convertirse en uno de los eventos gastronómicos más sostenibles de Europa.

Para ello, adopta el modelo de buenas prácticas desarrollado por Mercado de Motores, con el que comparte promotores, logrando reducir significativamente su huella ambiental y alinearse con 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con este nuevo encuentro, Madrid refuerza su posición como capital del talento culinario contemporáneo, demostrando que el lujo del siglo XXI no está en la exclusividad, sino en la posibilidad de compartirlo.

Durante un fin de semana, la alta cocina dejará de ser un privilegio para convertirse en una experiencia colectiva, abierta y, sobre todo, deliciosa.