El restaurante de Barcelona donde pagas exactamente la edad que tienes: croquetas y bacalao de Islandia de 20 a 39 €

Pagas según la edad que tengas. Así de sencillo. Esta es la propuesta del restaurante La Venta de Barcelona, uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la Ciudad Condal.

De esta forma, el local busca reforzar su vínculo con las generaciones más jóvenes, lanzando el nuevo Menú Joven 2026. Una medida innovadora que acerca la alta cocina de raíz catalana al público de entre 20 y 39 años.

Este nuevo menú mantiene intacta la esencia de la casa e incorpora algunos de los platos más emblemáticos del restaurante, como las reconocidas croquetas artesanales, el bacalao de Islandia o el salmón marinado, integrados en un recorrido gastronómico actual.

La propuesta incluye entrantes para compartir en el que las croquetas —de jamón ibérico de bellota (D.O. Guijuelo) y de pollo asado— abren el apetito junto a la berenjena en tempura con hilo de miel, otra de las propuestas clásicas de La Venta, o el lacón cortado fino con pimentón de La Vera, acompañado de pan con tomate.

Como plato principal, los comensales pueden escoger entre bacalao de Islandia con cremoso de remolacha y almendras o muslo de pollo deshuesado marinado con tomillo y romero, servido con puré de apio. Y, para finalizar, un postre clásico: la torrija de Santa Teresa.

Berenjenas en tempura con hilo de miel.

Otra de las claves del Menú Joven es su formato: los comensales comparten una mesa comunitaria especial, sin asientos asignados, fomentando el encuentro y la experiencia colectiva en torno a la gastronomía.

Estará disponible de lunes a viernes a mediodía y de lunes a sábado por la noche, requiere reserva previa y es necesario enseñar el DNI para poder comprobar la edad del comensal. Si tiene 20 años, pagará 20 euros por el menú, si tiene 27, 27 euros y si tiene 34, 34 euros, y así con todas las edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.

Sobre La Venta

Desde su fundación como casa de comidas, en 1903, La Venta se erige como un referente de la cocina catalana en el corazón del Tibidabo.

Fiel a la esencia de la gastronomía mediterránea, la carta de La Venta se nutre de productos de proximidad y de recetas que combinan tradición y sensibilidad contemporánea.

En su cocina, el respeto por el producto, el cuidado en cada elaboración y el sabor auténtico son el hilo conductor de una experiencia que trasciende la comida.

Con espacios que conservan el encanto de una casa con historia y vistas privilegiadas sobre Barcelona, La Venta es una invitación a disfrutar de la buena mesa, la conversación y el placer de compartir.

En 2025, La Venta celebró su 75.º aniversario como restaurante. Actualmente, desde 2012, Luís Vinyes y su hijo, Lluís, están al frente del proyecto y mantienen vivo el espíritu de una tradición gastronómica centenaria.