Lucía Freitas, 3 Soles Repsol: "Los hombres están en lo alto en gastronomía porque las mujeres hemos cuidado de sus hijos"

Lucía Freitas lo ha conseguido. Con los ojos vidriosos, la chef celebra los 3 Soles que la Guía Repsol le ha concedido en su restaurante A Tafona, en Santiago de Compostela. Es la clasificación más alta, un símbolo de una cocina única que funciona a la perfección.

"El camino ha sido difícil, y eso lo hace más especial", asegura a Cocinillas. Ha conseguido llegar a lo más elevado de la guía española prácticamente sola, y tras nueve años siendo casi invisible.

Abrió en 2009, pero no ganó la estrella Michelin hasta 2018. Entremedias su socio se marchó en uno de los peores momentos, allá por 2016, con el hijo de Freitas recién nacido. "Él era mi apoyo, mi mano derecha, mi mejor amigo, mi todo. Pero, bueno, a veces una está ciega; mejor sola que mal acompañada", sentencia.

Durante ese proceso las mujeres del mercado de Santiago la ayudaron muchísimo, especialmente su "fada madriña" (hada madrina), Margarita, su especiera, que cuando Lucía no tenía medios la ayudaba a tener productos que no podía pagar; así como otros muchos "proyectos hermosos, pero invisibles".

"Estos tres Soles también ayudan a mucha gente que está en la misma época que yo estaba hace 10 años, que no tiene medios ni seguridad. Es una esperanza para muchos", afirma.

Que la directora de Repsol sea María Ritter, una mujer, también hace más posible este reconocimiento: "Ha sido un antes y un después, es una manera diferente de entender la gastronomía".

Lucía Freitas en el escenario durante la gala de los Soles Repsol 2026. Guía Repsol

A ojos de Freitas, el mundo culinario es como un iceberg: "En lo alto siempre están los hombres porque son quienes han podido dejar todo de lado para centrarse en la perfección; han podido trabajar las horas que hiciera falta gracias a que muchas mujeres se han quedado en casa cuidando de sus hijos".

Esta desigualdad es algo que Lucía no soporta, que le llena de rabia, y es por ello que creó el proyecto Amas da terra, el cual pone en valor a quienes están en la base de ese iceberg y lo sostienen: las mujeres.

"Si estamos aquí es gracias a todas ellas; no basta sólo con decir que aprendiste todo de tu abuela, de tu madre o de tu tía. La mejor manera de mostrar respeto por todas las mujeres que han traído la gastronomía hasta el día de hoy es tenerlas en tu cocina, por eso mi restaurante es mayoritariamente de mujeres", expone la chef.

A Tafona, la esencia de Galicia

En Rúa da Virxe da Cerca, dentro del Hotel A Tafona do Peregrino, brilla la propuesta gastronómica más sofisticada de Lucía Freitas, recién premiada con 3 Soles Repsol.

Allí la cocinera sirve a sus comensales "la esencia de Galicia", en sólo cinco mesas hechas con madera de batea de la ría de Arousa. "Maderas que hicieron posible el alimento, esos mejillones que luego están dentro del menú", explica.

Actualmente dispone de dos menús: Limiar, a 125 euros, y Alba de Gloria, a 155, un guiño a Castelao, uno de los padres del nacionalismo gallego. No obstante, esta primavera prevé lanzar un tercer menú, Semente, una propuesta completamente vegetal.

"Para mí, aparte de ser cocinera y ejercer la labor activista o guerrillera que hago, es importante tener un huerto, poder salir por la tarde e ir a meter las manos en el huerto para sacar hierbas. Con las hierbas se van todos los males".