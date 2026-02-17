El documental que desvela la revolución gastronómica de Jaén: "Es un homenaje en vida para toda la provincia"

Pedro Sánchez, Juan Aceituno, Juanjo Mesa, Javier Jurado y Juan Carlos García, cabezas de cartel del documental que narra su historia como embajadores de la transformación de Jaén.

En menos de siete años, cinco Estrellas Michelin han irrumpido en el mapa gastronómico jiennense. Una cifra que, más allá de la estadística, ha supuesto un cambio de paradigma para una provincia históricamente alejada de los circuitos turísticos.

Los protagonistas de esta mutación son los chefs Pedro Sánchez, el primero en conseguir la estrella en la provincia, seguido por Juan Aceituno, Juanjo Mesa, Javier Jurado y Juan Carlos García.

"Creemos que va a tener una buena acogida. Ha sido tanto un homenaje en vida, como un homenaje para nosotros como para nuestras familias, para el equipo, por el esfuerzo que se ha hecho y de lo que es la gastronomía de Jaén" confiesa el último.

"Y ya no sólo nuestro, de los restaurantes, de los que los hemos formado, sino de toda la provincia y de ciudad, Baeza y el resto. Porque al fin y al cabo es un triunfo no individual, sino colectivo de una provincia que estaba olvidada y que hasta ahora, estaba negada con la gastronomía, aunque nosotros defendíamos que no, que había mucha y buena", añade el joven chef al frente del estrella Michelin Vandelvira, en Baeza.

A través de sus trayectorias personales, el filme construye un relato colectivo que habla de retorno, de relevo generacional y de identidad territorial. Cocineros que se formaron lejos —en muchos casos obligados por las circunstancias— y que decidieron regresar para reinterpretar los sabores de su infancia con lenguaje contemporáneo.

De la invisibilidad al orgullo territorial

La escena que inspira el título de la película es ya parte de la mitología reciente de la gastronomía española: cuando Juan Carlos García, chef del restaurante Vandelvira en Baeza, subió al escenario en la Gala Michelin 2024 con una camiseta en la que podía leerse “Decían que aquí no había ná”. Un gesto aparentemente sencillo que condensaba años de trabajo silencioso en cocinas, campos y despensas.

El chef Juan Carlos García en una de las tomas, en su cocina de Vandelvira.

El documental, producido por La Caña Sisters junto a Visual Comunicación, se apoya además en los textos del escritor ubetense Antonio Muñoz Molina y en la intervención de la compañía de danza contemporánea Marcat Dance, ampliando el discurso gastronómico hacia una reflexión más amplia sobre el territorio y sus comunidades.

Porque esta película no habla únicamente de alta cocina. Habla también de las mujeres que sostuvieron la tradición desde el ámbito doméstico, de los jornaleros que han modelado el paisaje y de una despensa que va mucho más allá del olivar.

Javier Jurado, chef al frente de Malak, durante la grabación del documental.

Una nueva narrativa para el sur interior

El estreno del filme, previsto para el próximo 12 de marzo dentro del certamen malagueño, supone una oportunidad para redibujar el imaginario colectivo sobre Jaén. Un viaje que invita a mirar más allá de los clichés para descubrir una provincia que hoy se reivindica como uno de los enclaves gastronómicos más estimulantes del sur de Europa.

La revolución jiennense ya no se cocina en silencio. Ahora también se proyecta en pantalla grande.