El australiano Jake Simpson, Campeón Mundial de barismo, visita Madrid: "Estos torneos son la Fórmula 1 del café"

El australiano Jack Simpson, descubrió el café a los 19 años. Afincado en Melbourne y miembro de Axil Coffee Roasters en Melbourne, ha ganado tres veces el Campeonato Australiano de Baristas y el pasado octubre se convirtió en el campeón mundial resultando vencedor del World Barista Championship 2025 celebrado en Milán, Italia.

El australiano, que en su primera competición terminó último, celebra su victoria con quien entendió que el rendimiento no depende solo del talento, sino de la resiliencia.

Este lunes el barista regresa a Madrid para la 4ª edición del CoffeeFest, que arrancó este pasado sábado, para compartir su conocimiento y hacer de Chief Jury de Oceanía en la competición The World’s 100 Best Coffee Shops.

COCINILLAS: ¿Cuándo fue tu primer contacto con el café de especialidad? Jack Simpson : Cuando tenía unos 19 años, en Melbourne, el café de especialidad aún no se había popularizado, así que todavía había que buscarlo. Visité una de las primeras cafeterías de Melbourne que lo servía, 7 Seeds. COCINILLAS: ¿En la primera competición en la que participaste, quedaste en último lugar.

En los últimos años, estuviste a punto de convertirte en campeón del mundo hasta que, en 2025,

finalmente lo conseguiste. ¿Qué marcó la diferencia para ayudarte a llegar a la cima? Jack Simpson : ¡Sí! Fue un gran cambio. Definitivamente creo que, en cualquier competición o disciplina, son las personas que nunca se rinden las que alcanzan sus objetivos. Es fácil rendirse cuando se obtienen malos resultados, pero mientras se aprenda de ellos y se mejore, eso es lo que marca la diferencia. También tengo que dar las gracias a mi equipo, que siempre ha estado conmigo en cada paso del camino. Sin ellos, habría sido imposible. COCINILLAS: ¿Qué te llevó a elegir esos cafés para la competición? Jack Simpson : Cada año es diferente, especialmente este año. Quería trabajar con dos productores con los que tengo una fuerte conexión y en los que realmente creo. En concreto, este año trabajé con Johnathon Gasca.

Me inspiró con su dedicación y sus conocimientos, y quería compartir eso en el escenario. Esto sentó las bases de mi rutina, y no habría competido sin él ni sin sus cafés. COCINILLAS: ¿Cómo se prepara uno para una competición como esa? Jack Simpson : Creo que cada uno lo aborda de manera diferente. En mi caso, me dedico por completo a ello y pienso en cada detalle, desde el agua y el tueste hasta medir cada parte de mi flujo de trabajo para calcular el tiempo y la precisión. Pongo toda mi vida en pausa mientras compito; si algo no me ayuda a rendir mejor (por ejemplo, las actividades sociales o el alcohol), no lo hago. COCINILLAS: ¿Qué importancia le das a estas competiciones en el mundo del café en general? Jack Simpson : Hay muchos eventos importantes en el café de especialidad, y las competiciones de baristas son sin duda uno de ellos. Desempeñan un papel clave a la hora de inspirar a los baristas a ponerse a prueba y ampliar los límites de lo que es posible con el café. Lo considero como la Fórmula 1 del café: las innovaciones que vemos en el escenario acaban llegando a las cafeterías y hogares de todo el mundo. También es una plataforma increíble para dar a conocer a algunos de los mejores productores del mundo. Personalmente, ese es uno de mis aspectos favoritos de la competición. COCINILLAS:Llevas años vinculado a Axil Coffee Roasters en Melbourne, una de las capitales mundiales del café. ¿Qué tiene de especial ese entorno para un barista que quiere crecer? Jack Simpson : Por supuesto, me siento muy afortunado de trabajar y vivir en Melbourne. Lo que lo hace tan especial es que llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto, lo que ha dado lugar a una comunidad cafetera con amplios conocimientos. Nuestros clientes ahora, a veces sin saberlo, esperan y compran café de alta calidad, lo que crea un mercado muy competitivo y sigue elevando los estándares.

