El mejor cruasán con salmón de España se come en esta famosa pastelería de Barcelona: con huevo y una salsa deliciosa

Un buen cruasán siempre es un gran desayuno (o almuerzo, o merienda, ¡o brunch!, depende de la gula de cada uno). Por ello la cumbre gastronómica Madrid Fusión ha presentado este año el I Concurso del Mejor Cruasán Gourmet con salmón ahumado.

Tras la deliberación del jurado, la propuesta de la pastelería barcelonesa l'Atelier, del maestro pastelero Eric Ortuño, se ha impuesto frente al resto de participantes. Una receta con huevo a baja temperatura y coronada con una hoja de shiso y salsa holandesa con mantequilla ahumada.

L’Atelier nació en 2019 en l'Eixample de Barcelona, impulsado por Ortuño y su socia Ximena Pastor. El proyecto se plantea como un 'concepto total': tienda, escuela y obrador sin barreras físicas, de modo que el cliente ve lo que ocurre en el taller y los alumnos ven cómo reaccionan los clientes al producto.

En esta primera edición han participado también La Duquesita (todo un referente en Madrid), la famosa pastelería Mallorca y la panadería madrileña Panem, entre otros.

El jurado ha estado formado por José Roldán, campeón mundial de panadería artesana; Isabel Quesada, directora de comunicación de Ahumados Domínguez; José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión; David Ramos, CEO de Klimer; Macarena Escrivá, periodista (colaboradora en Cocinillas), y Mikel Zebeiro, otro gran referente de la divulgación gastronómica.

Todos los participantes del concurso. Adriana Calvo

Madrid Fusión Alimentos de España tiene entre sus objetivos espolear el ingenio e inventiva de sus chefs y cocineros, a lo que contribuyen los múltiples concursos y campeonatos que tienen lugar durante su celebración.

A ellos se ha unido este año, como decimos, el de Mejor Cruasán Gourmet con salmón ahumado, que han realizado con la colaboración de una de las marcas de referencia en el sector, Ahumados Domínguez.

El certamen ha propuesto un reto gastronómico basado en la creación, reinterpretación o versión innovadora del clásico cruasán relleno de salmón ahumado.

¿El objetivo principal? Poner a prueba la creatividad culinaria, la técnica y la presentación de los concursantes a partir de un producto reconocible pero altamente versátil, como es el salmón ahumado, y que combina a la perfección con el producto estrella de la bollería fina, el cruasán.