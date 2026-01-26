Confirmado: la mejor croqueta de jamón de España se hace en un restaurante de Madrid y con la receta de "las abuelas"

Tenemos nueva mejor croqueta de jamón en España. La XXIV edición del congreso Madrid Fusión, celebrado este lunes en IFEMA Madrid, ha elegido la mejor receta de todo el país entre todos los concursantes que han competido para lograr el primer puesto.

Tras la deliberación del jurado y frente a un público expectante, la propuesta de Alejandro Cano (26 años), del restaurante madrileño Salino, ha conseguido alcanzar lo más alto del podio.

"Mi croqueta es bastante simple, una bechamel como las que hacían las abuelas antes, pero más líquida, y hecha con mucho cariño, que tengo el codo reventado", ha declarado el chef entre risas tras recibir la noticia.

Salino, ubicado en calle Menorca, muy cerca del emblemático Parque del Retiro, ofrece una propuesta muy centrada en el producto y el picoteo de nivel, con un ticket medio de unos 30-50 euros por persona.

Abierto en 2018, es el tercer proyecto de los hermanos Aparicio, por detrás de Cachivache y La Raquetista. De hecho, demás de las recién premiadas croquetas de jamón, son famosos sus torreznos (de La Raquetista), sus patatas bravas (de Cachivache) y sus arroces melosos.

El emblemático y esperadísimo certamen también ha contado con la participación de Miguel Fernández, del restaurante Bancal de Madrid; Samuel Moreno, de Molino de Alcuneza (Guadalajara); Toni González, de El Nuevo Molino (Cantabria); Julín A. Menéndez, de La Raíz 15 Casa de Comidas (Asturias) y Juanjo Mesa, de Restaurante Radis (Jaén).

Todos los participantes y el jurado del certamen. Adriana Calvo

El jurado ha estado compuesto por los chefs Albert Adriá, Nandu Jubany, Mario Sandoval y Sacha Hormaechea, así como el periodista José Manuel Rodríguez, de Elle Gourmet, y María Castro, directora de comunicación de Sánchez Romero Carvajal.

Esta edición el campeonato ha batido un récord de participación entre los candidatos, con más de 80 recetas recibidas, de entre las que se seleccionaron a los seis finalistas que han presentado este lunes sus propuestas. También ha congregado a una gran cantidad de público, lo que prueba el enorme interés que despierta este producto entre clientes y cocineros.

Además de lograr el título de Campeón a la Mejor Croqueta de Jamón Sánchez Romero Carvajal de Madrid Fusión 2026, el vencedor se ha llevado un Jamón Sánchez Romero Carvajal de unos 8-9 kilos, un kit de corte completo (jamonero, cuchillo, pinzas y delantal), así como un viaje a Jabugo para dos personas con transporte y hotel incluido.