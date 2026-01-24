Cataluña encabeza el ranking de los restaurantes favoritos de los españoles: estos son los que ocupan el Top 5

Por segundo año consecutivo Cataluña se confirma como el gran epicentro gastronómico del país. Así lo certifica la nueva edición del Top100 de TheFork 2025, el prestigioso ranking que recoge los restaurantes favoritos de los españoles a partir de miles de opiniones reales de usuarios.

En esta octava edición, la comunidad catalana no solo lidera en número de establecimientos seleccionados, sino que también marca el paso en las primeras posiciones del listado, colocando varias mesas entre las más deseadas del país.

Con 34 restaurantes incluidos, Cataluña se sitúa muy por delante de la Comunidad de Madrid (20) y la Comunidad Valenciana (16), consolidando una hegemonía que va más allá de la cantidad. La clave está en la excelencia, diversidad y personalidad de sus propuestas: desde la alta cocina creativa hasta una reinterpretación contemporánea de la tradición mediterránea.

El Top 5 de los favoritos

Entre los cinco restaurantes mejor valorados por los usuarios de TheFork en 2025, Cataluña logra una presencia protagonista, confirmando el idilio entre los comensales y la gastronomía catalana.

Âme Barcelona se consolida como una de las grandes revelaciones del año. Otros restaurantes catalanes del Top 5, situados también en Barcelona, destacan por su técnica impecable, el respeto al producto y una experiencia gastronómica cuidada al detalle, factores clave en un ranking que exige una nota media superior a 9.

La única excepción catalana en este grupo de cabeza es Omeraki (4º puesto), en Madrid, liderado por el mediático chef Alberto Chicote, cuya cocina viajera y reconocible ha conquistado a los usuarios.

Omeraki, en Madrid.

Este dominio no es casual. Barcelona, en particular, vuelve a demostrar su condición de capital gastronómica europea, al albergar algunos de los restaurantes más influyentes y mejor valorados del país.

Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunidad Valenciana. Casa Bangla – Barcelona, Cataluña. Zaytun – Barcelona, Cataluña. Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid. Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.

Un ranking que refleja cómo comemos hoy

El Top100 de TheFork 2025 es, además, el más diverso de su historia, con 27 tipologías gastronómicas diferentes. Aunque la cocina mediterránea sigue liderando, crecen con fuerza la cocina de autor y las propuestas internacionales, un fenómeno especialmente visible en Cataluña, donde conviven con naturalidad tradición e innovación.

No es menor el dato de que 34 restaurantes del ranking cuentan con reconocimiento de la Guía MICHELIN, incluidos dos triestrellados en Barcelona, lo que refuerza la conexión entre prestigio profesional y valoración del público.

Como subraya Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia, este ranking no solo mide calidad culinaria, sino también el papel social de los restaurantes como espacios de disfrute y encuentro. Y en ese terreno, Cataluña vuelve a jugar en casa.

Con una oferta sólida, diversa y en constante evolución, la comunidad no solo lidera el Top100: marca el rumbo de la gastronomía española actual.