Comer entre dinosaurios: el restaurante de Valencia en un museo para niños con la cinta giratoria más grande del mundo

Valencia suma una nueva propuesta de ocio familiar que combina divulgación, espectáculo y gastronomía en un mismo espacio. A apenas 10 minutos de la ciudad, frente al centro comercial MN4 de Alfafar, ha abierto sus puertas Amazing Dinosaurios, un proyecto que permite recorrer un museo de dinosaurios a escala gigante y, a continuación, disfrutar de un buffet libre con la cinta giratoria más larga del mundo.

El establecimiento es el segundo restaurante del grupo Amazing, responsable también de Amazing Mota en Valencia, un paso más en su apuesta por la restauración temática. En este caso, la experiencia arranca con un recorrido museístico diseñado especialmente para el público infantil, donde la fauna y la flora prehistóricas cobran vida a través de figuras robotizadas en movimiento.

El espacio alberga 21 dinosaurios animatrónicos, algunos de gran tamaño y con efectos de sonido, lo que lo convierte, según la compañía, en el restaurante con mayor número de dinosaurios de Europa.

Tras la incursión al museo de estos enormes reptiles, las familias llegan a la zona gastronómica. Allí, la protagonista absoluta es una cinta giratoria de dimensiones inéditas: 320 metros de cinta doble, repartidos en cuatro pasillos, por los que circulan decenas de platos de inspiración asiática pensados para todos los públicos. La cinta se divide entre elaboraciones calientes y frías, y ofrece cerca de 150 referencias distintas en rotación constante.

Detrás del proyecto está Eric Yan, empresario pionero en la restauración temática en España. "Amazing Dinosaurios no es solo un restaurante ni solo un museo; es la evolución de una idea que lleva años madurando y que nace de la pasión por la robótica, la innovación y la experiencia familiar", explica.

Yan fue quien inauguró en 2018 el primer restaurante robótico del país, un hito que marcó su trayectoria y que dio origen a conceptos posteriores como Amazing Mota, con su cinta giratoria de doble nivel, y ahora este nuevo espacio, que representa la segunda generación de este tipo de sistemas.

La elección de los dinosaurios tiene, además, un componente personal. La inspiración llegó a través de su hijo de cinco años, fascinado por estos animales. A partir de ahí, comenzó una búsqueda internacional que se prolongó durante más de un año y medio para reunir piezas únicas e interactivas.

El resultado es un entorno inmersivo reforzado por una cuidada iluminación, con farolillos y luces de formas diversas que decoran tanto el túnel de acceso como la sala principal.

En el centro del local destaca una cascada integrada con uno de los dinosaurios, además de cinco figuras de distintas especies (como el Tyrannosaurus Rex, el Velociraptor, el Brachiosaurus, el Triceratops o el Dilophosaurus) sobre las que los niños pueden subirse.

La propuesta gastronómica está claramente orientada a un público familiar. Predominan las elaboraciones calientes y los sabores suaves, con poco producto crudo y opciones adaptadas a los gustos infantiles, como arroz, fideos o pollo.

Entre los platos más demandados figuran el pan bao de pato, las gyozas, el nigiri de salmón flambeado o el clásico pollo al limón. Los postres están incluidos en los distintos menús y la bebida es ilimitada, además de contar con algunos platos especiales que se solicitan fuera de la cinta.

La experiencia completa tiene una duración aproximada de 90 minutos y el proyecto prevé incorporar nuevas recetas de forma progresiva para que cada visita sea distinta.

Amazing Dinosaurios nace con la ambición de convertirse en un referente del ocio familiar más allá del atractivo infantil de los dinosaurios, siguiendo una tendencia muy consolidada en otros países europeos.

El local tiene capacidad para 235 personas y, en sus primeros compases, registra una afluencia cercana a los 1.000 visitantes diarios. La entrada incluye el acceso al museo, el buffet libre, la bebida ilimitada y el parque de bolas, mientras que algunas actividades adicionales, como montar en los dinosaurios, tienen un coste extra de cinco euros.

Un espacio donde aprender sobre el pasado más remoto mientras se disfruta de una experiencia gastronómica diferente, pensada para que las familias compartan tiempo y diversión.