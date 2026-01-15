Asturias pierde 2 estrellas Michelin en una semana: NM, la "joya" de Nacho Manzano, cierra sus puertas en Oviedo

Una imagen de la sala de NM, el restaurante de Nacho Manzano en Oviedo. NM

El año empieza convulso para los restaurantes asturianos. NM, el proyecto del chef Nacho Manzano en el centro de Oviedo (galardonado con una estrella Michelin), cierra sus puertas definitivamente, tal y como han anunciado este jueves en El Rincón del Sibarita de COPE Asturias.

Una noticia que llega en un momento de efervescencia para el sector, a las puertas de Fitur y Madrid Fusión, y un año después del final de la aventura culinaria de Manzano en Reino Unido, donde era director gastronómico de cinco restaurantes en la capital británica y tres más en las ciudades de Manchester, Glasgow y Leeds, respectivamente.

Por si fuera poco, Marcos Granda anunció también este mismo lunes que dejará de asesorar el restaurante Ayalga, en el Hotel Villa Rosario de Ribadesella, el que fuera su 'carta de presentación' en su tierra, premiado en 2021 con una estrella Michelin.

NM echó a andar en Oviedo en el último tramo de 2022, como la apuesta gastronómica más ambiciosa del grupo de Nacho Manzano dentro del recién abierto Gran Bulevar de El Vasco.

Las primeras voces que anunciaron el proyecto aseguraban que nacía ya con vocación de convertirse en restaurante de referencia y con la mirada puesta en la estrella Michelin que acabaría llegando poco después.

Un detalle decorativo del restaurante NM de Nacho Manzano. NM

La apertura no fue solo la inauguración de un nuevo local, sino un gesto estratégico: trasladar la alta cocina de Manzano, hasta entonces asociada sobre todo a entornos rurales como Casa Marcial, al corazón urbano de Oviedo.

NM se concibió desde el inicio como un espacio pequeño, muy controlado, con menú degustación único, pensado para que el cocinero y su equipo pudieran ofrecer una experiencia de máxima precisión en un formato contemporáneo y 'de ciudad'.