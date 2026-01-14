Dabiz Muñoz desembarca en Ibiza: su restaurante de cocina callejera StreetXO abre en la isla este verano

Dabiz Muñoz abre restaurante en Ibiza. A partir del próximo mes de junio, StreetXO llegará a la isla "como un callejón deslocalizado de cualquier parte del mundo", tal y como han informado en un comunicado.

Será "una barra sin reglas" donde se cruzarán sabores, culturas y técnicas de todos los rincones del planeta, impulsados por la creatividad y la energía que caracterizan a la cocina del chef.

El concepto de StreetXO nació en 2012 en Madrid y aterrizó en Dubái en 2023. Ahora continúa su expansión incorporando Ibiza como nuevo destino, de la mano de Palladium Hotel Group y con una ubicación privilegiada junto a The Unexpected Ibiza Hotel, uno de los puntos más vibrantes y cosmopolitas de la isla.

StreetXO Ibiza conservará el mismo ADN que ha convertido al concepto en un icono: una barra protagonista, cocina a la vista y platos emblemáticos que fusionan la comida callejera de distintos lugares del mundo con la alta cocina, dando lugar a una propuesta explosiva. Una experiencia sensorial directa, intensa y sin concesiones.

"Ibiza es energía, libertad y mezcla de culturas, y StreetXO comparte exactamente ese espíritu. Es uno de los lugares idóneos en el mundo para seguir haciendo crecer StreetXO, un templo de puro hedonismo salvaje", afirma el cocinero madrileño.

Reconocido durante tres años consecutivos como el mejor chef del mundo por The Best Chef Awards, Dabiz explica que esta apertura supone un paso natural en la evolución del proyecto: "Después de Dubái, Ibiza era el siguiente salto lógico".

"Es un lugar donde todo es posible, uno de los más aspiracionales del mundo, y The Unexpected Ibiza Hotel en particular es un sitio que cada año visitan miles de personas, buscando ese espíritu de libertad y disfrute máximo que solo tiene esta isla. Es exactamente lo que hacemos en StreetXO, donde la gente viene a disfrutar sin prejuicios de una verdadera fiesta hedonista”, insiste.

Con esta nueva sede, StreetXO consolida aún más su crecimiento, reforzando su presencia en los grandes destinos del lujo experiencial y de la alta gastronomía contemporánea. Sólo faltan unos pocos meses para disfrutarlo.