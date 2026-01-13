Pepe, camarero jubilado tras 50 años trabajando: "Mi pensión ahora es unos 1.100 euros. ¿Esto no es precariedad?"

Pepe Bárcena es un camarero histórico del emblemático Café Gijón de Madrid que ha trabajado más de cuatro décadas en hostelería. Ya jubilado, ha denunciado en múltiples ocasiones la paupérrima pensión que recibe actualmente tras toda una vida dedicado a su profesión.

Así lo expresaba durante un programa de laSexta Xplica: "1.104 euros cobra el que hace que el turismo funcione y que la gente se vaya contenta de nuestro país, ¿esto no es precariedad?".

A su parecer, el modelo actual es incoherente, pues el éxito del turismo no se traduce en sueldos ni pensiones dignas para quienes están en barra, sala o cocina, pese a ser quienes sostienen el servicio.

El ex camarero también señaló que existen "dos clases de empresarios y dos clases de trabajadores": los honestos y respetuosos, que cumplen la ley, y los deshonestos, que se la saltan y dañan a los otros.

Para él, tanto los empresarios que explotan a la plantilla como los trabajadores que no cumplen con sus responsabilidades son un "cáncer" para el sector.

Crítica a los políticos y las leyes

Bárcena también pidió a empresarios y responsables políticos que trabajen por mejorar el sector, insistiendo en que dignificar los salarios y las pensiones de quienes están en primera línea del turismo no es un privilegio, sino "un favor" a toda la sociedad.

"¿Dónde está la justicia?", se pregunta, indignado, aludiendo al gran contraste que hay entre el alto precio de los alquileres y el raquítico Salario Mínimo Interprofesional, cifras con las que ve imposible poder vivir con tranquilidad.

"¿Quién hace esas leyes?", insiste, y reclama que no se permitan salarios y pensiones tan ajustados a un sector como el suyo que genera tanto dinero.

Toda una vida tras la barra

Pepe Bárcena entró a trabajar como camarero en el madrileño Café Gijón el 1 de mayo de 1974, con sólo 19 años, y se mantuvo allí hasta el confinamiento de la pandemia, cuando se jubiló, sumando alrededor de 46 años en el mismo local.

En entrevistas se le presenta como uno de los trabajadores de hostelería más fieles del país, ejemplo del camarero "de toda la vida" que conoce el producto, al cliente y la casa, y que ha vivido la evolución del oficio desde los años 70

Pero, además de camarero, Bárcena también es escritor, y ha publicado varios libros, entre ellos Aquellos bohemios del Café Gijón (Huerga y Fierro Editores, 2022) y Colores atrapados (Huerga y Fierro Editores, 1997), y también ha estado involucrado en otros proyectos ligados a la vida cultural del propio café.