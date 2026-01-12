El triste adiós de Samantha Vallejo-Nágera tras 13 años en MasterChef: Marta Sanahuja, la 'influencer' que la sustituye

Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 56 años) dice adiós a MasterChef después de 13 años y 38 ediciones. El programa de este año ya no contará con el histórico jurado formado por la chef junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

En la nota de prensa, RTVE ha explicado que el talent show "estrena 2026 con novedades", y que "inicia una nueva etapa incorporando a su jurado a la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha", que sustituirá a la veterana Samantha.

Además, la edición número 14 del programa reforzará su conexión con el mundo digital (la comunidad MasterChef supera ya los 5 millones de seguidores en sus diferentes perfiles) apostando por nuevas formas de disfrutar de la gastronomía también a través de las redes sociales.

Así pues, según han asegurado, este mismo lunes ya "arranca la grabación de nuevos programas", que muy pronto podrán verse en el canal.

Los nuevos planes de Samantha

Samantha no abandona ni la televisión ni la hostelería: seguirá impulsando sus negocios de restauración y catering, que ya eran uno de los pilares de su carrera paralelamente a MasterChef.

RTVE y la productora avanzan que "tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería".

De hecho, estas fiestas la empresaria presentó en TVE Navidades con Samantha y se ha convertido en concursante de DecoMasters junto a su hermano, el empresario Colate Vallejo-Nágera. Se trata de un nuevo programa de decoración que cuenta también con rostros conocidos como Isa Pantoja y su marido, el modelo Asraf Beno.

¿Quién es Marta Sanahuja?

La persona elegida para ocupar la silla de Samantha en el jurado de MasterChef es Marta Sanahuja, creadora de contenido gastronómico barcelonesa conocida en redes como Delicious Martha (@deliciousmartha).

Nacida en 1990 y formada en Publicidad y Relaciones Públicas, convirtió un blog personal de recetas en un proyecto profesional que hoy suma más de dos millones de seguidores y se ha consolidado como una de las voces digitales más influyentes de la gastronomía en España.

"Demasiado feliz", ha expresado la joven tras darse a conocer la noticia de su incorporación. Se declara "fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena", ha confesado a RTVE.

De bloguera foodie a jueza de MasterChef

Sanahuja empezó compartiendo recetas sencillas y muy visuales, con una cocina accesible y emocional que combina platos saludables con propuestas más golosas, siempre cuidando al máximo la estética.

Su proyecto Delicious Martha le ha valido reconocimientos como el premio Bloguera de Oro de Canal Cocina y, más recientemente, dos galardones en los Premios Yummy en 2025, además de colaboraciones con marcas, medios y la publicación de tres libros de cocina.

Con su fichaje, RTVE busca rejuvenecer el jurado y reforzar el puente entre MasterChef y el ecosistema digital, donde, como decíamos, la comunidad del talent culinario ya suma millones de seguidores.

Así, Marta aportará una mirada muy conectada a las redes sociales, a los creadores de contenido gastronómico y a las nuevas formas de disfrutar y compartir la cocina.