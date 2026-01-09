La pizzería más premiada de Barcelona donde Albert Adrià, Carlos Casillas y otros chefs firman pizzas irrepetibles

Además de ser una de las pizzerías más premiadas de la Sartoria Panatieri, se ha convertido en un laboratorio creativo donde la pizza deja de ser un formato cerrado para transformarse en un lienzo en el que explorar maneras de darle la vuelta a este plato universal. De ahí también viene su reconocimiento.

Su último movimiento lo confirma: ‘PIZZA X CHEF’, un proyecto que reúne a algunos de los chefs más influyentes de la gastronomía española para firmar pizzas irrepetibles.

Ubicada en el Eixample, Sartoria Panatieri lleva años defendiendo una idea clara: producto excepcional, respeto absoluto por la temporalidad y una mirada contemporánea sobre la tradición italiana.

Rafa Panatieri y Jorge Sastre, artífices de Sartoria Panatieri.

12 meses, 12 pizzas

Bajo esa filosofía nace este ciclo anual de colaboraciones que, mes a mes, invita a un chef diferente a reinterpretar la pizza desde su propio universo culinario. El resultado no es una carta fija, sino una sucesión de creaciones efímeras que solo pueden disfrutarse durante un mes.

El cartel impresiona. Albert Adrià, uno de los cocineros más influyentes de la cocina contemporánea, se suma al proyecto junto a nombres como Miguel Caño, Vicky Sevilla, Alatz Bilbao, Juan Sahuquillo y Javier Sanz, Mario Payán, Artur Martínez, entre otros.

La de Carlos Casillas, con conejo curado, aceite de chiles, salsa de conejo al ajillo, habitas y su pesto y mozzarella, está disponible desde el 2 de enero.

Figuras consolidadas conviven con voces de una nueva generación, dando lugar a un diálogo intergeneracional poco habitual en el mundo de la pizza.

Cada chef desarrolla una receta inédita, pensada específicamente para Sartoria Panatieri y para el momento del año en el que se presenta. No se trata de adaptar platos existentes, sino de concebir una pizza desde cero, atendiendo al origen del producto, a su estacionalidad y a la coherencia con el estilo del restaurante.

Durante ese mes, la creación del chef invitado comparte espacio con la carta habitual, recordando al comensal que está ante una experiencia limitada y no repetible.

Más allá del reclamo de los nombres, PIZZA X CHEF reivindica la pizza como un formato creativo de primer nivel, capaz de absorber técnicas, discursos y sensibilidades propias de la alta gastronomía sin perder su esencia popular.

“Chefs amigos comparten con nosotros la receta de su pizza favorita, creada especialmente para esta colaboración y por tiempo limitado”, explican desde el equipo de Sartoria Panatieri, subrayando el carácter cercano y colaborativo del proyecto.

En una ciudad donde la oferta pizzera es tan amplia como competitiva, Sartoria Panatieri vuelve a marcar distancia. No solo por acumular premios, sino por demostrar que la pizza puede ser territorio de innovación, reflexión y temporada.

Y, sobre todo, porque aquí cada pizza tiene fecha de caducidad: cuando el mes termina, desaparece para siempre. Como las grandes experiencias gastronómicas, solo queda el recuerdo… y la espera de la siguiente.