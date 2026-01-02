Regalos para que los niños descubran el placer de cocinar jugando

La cocina ya no es solo territorio de adultos ni un espacio prohibido para manos pequeñas. Cada vez más libros, juguetes y propuestas creativas invitan a los niños a acercarse a los fogones desde el juego, la curiosidad y el aprendizaje.

Cocinar es experimentar, observar, tocar, oler… pero también pasarlo bien, y eso no está reñido con ninguna edad, menos con los más pequeños de la familia.

Estas Navidades (o cualquier momento del año), el regalo perfecto puede ser aquel que despierte en los más pequeños el placer de cocinar mientras juegan.

Comiendo desde bien pequeños

Los mordedores y juguetes de baño de Oli&Carol están pensados para bebés y niños muy pequeños. Con forma de frutas y verduras, ayudan a familiarizarse desde la primera infancia con alimentos saludables.

Hechos a mano con caucho natural y pigmentos naturales, son seguros, sostenibles y tan atractivos que conquistan tanto a pequeños como a adultos.

Mordedores de Oli&Carol.

Inspiración en los libros

El libro que firman los Josep, Jordi y Joan Roca, 'Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca: Despierta la curiosidad científica a través de la cocina', está pensado para niños y niñas de 9 a 12 años. Combina recuerdos de infancia, divulgación científica y recetas ilustradas paso a paso.

Despierta

A través de preguntas tan cotidianas como por qué lloramos al cortar cebolla o qué es un olor, los hermanos Roca acercan la cocina a los más pequeños como un espacio de curiosidad, aprendizaje y emoción. Un regalo ideal para perder el miedo a los fogones y empezar a entender qué ocurre cuando cocinamos.

'Un viaje por el mundo en 24 mercados' es una manera de que los niños empiecen a recorrer mercados emblemáticos de ciudades como Marrakech, Londres, Pekín o Barcelona sin salir de casa.

Un viaje por el mundo en 24 mercados.

A través de ilustraciones cuidadas y recetas de distintos países, este libro permite descubrir culturas, tradiciones y sabores del mundo, convirtiendo la gastronomía en una experiencia de viaje y aprendizaje compartido en familia. La mejor manera para inspirarse en la próxima aventura juntas.

La lista de la compra

El supermercado infantil de madera de Zara Home recrea un supermercado con cinta de cobro, lector de códigos de barras con sonido, caja registradora y espacios para colocar productos.

El supermercado infantil de Zara Home.

Ideal para el juego simbólico, ayuda a los niños a familiarizarse con los alimentos, las compras y la organización, mientras desarrollan la imaginación y reproducen escenas cotidianas ligadas a la cocina y la alimentación.

También disponen de accesorios para ampliar su universo gastronómico y convertirse desde bien temprano en todo un gourmet con el set con cuchillo y diferentes alimentos de juguete, como quesos de madera y salchichas de peluche.

Saca el gourmet que lleva dentro.

Perfecto para los primeros juegos culinarios, invita a cortar, combinar y “cocinar” de forma segura, fomentando la creatividad y la coordinación.

Hoy cocinan ellos

La plastilina nunca se pasa de moda, Play-Doh “Cocinamos Pizza” es un clásico renovado que convierte la preparación de una pizza en una experiencia creativa y divertida.

Una pizza de Play-Doh.

Con horno de leña incluido y varios botes de plastilina no tóxica, este juego permite amasar, elegir ingredientes y dar forma a las creaciones, estimulando la imaginación y el placer de cocinar sin normas ni riesgos.

Los ingredientes que nazcan de estos lapiceros no serán de plastilina, pero sí que servirán para elaborar una buena pizza. SproutWorld Pizza Pack es un regalo une escritura, sostenibilidad y cocina.

Pizza pack

Estos lápices, una vez utilizados, se plantan en una maceta y se transforman en tomate cherry, albahaca o rúcula. Un regalo educativo que enseña a los niños el ciclo “del huerto al horno” y demuestra que los pequeños gestos cotidianos pueden tener un impacto positivo en el planeta.

Makemaki, de Milaniwood, es un juego de habilidad y velocidad en el que dos cocinillas compiten por preparar makis de sushi siguiendo una receta.

hol

Con ingredientes de madera y palillos, los niños desarrollan coordinación, concentración y rapidez, al tiempo que se acercan de forma lúdica a la cocina japonesa.