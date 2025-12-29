Así es el menú de Eneko Atxa en pleno centro de Bilbao que puedes probar desde sólo 40 €

En plena Gran Vía del centro de Bilbao se encuentra Eneko Basque, el restaurante informal del prestigioso chef Eneko Atxa (galardonado con cuatro estrellas Michelin) en el Radisson Collection Hotel.

Hasta allí nos desplazamos para probar Basque OrgániKo, el menú que ha desarrollado junto al nutricionista Alejandro Sánchez, cofundador de StayNutri. Junto a él ha colaborado para afinar algunos criterios nutricionales de los platos; respetando, eso sí, la identidad y el carácter del establecimiento.

"Mantenemos la misma cocina de siempre, misma esencia, mismo espíritu, pero con un ingrediente secreto más: la nutrición", explica Atxa.

"En nuestra tierra, la gastronomía es una forma de entender la vida y disfrutarla. Para nosotros el concepto OrgániKo es el siguiente paso: poner la excelencia y el disfrute al servicio del bienestar consciente", añade.

Por su parte, Sánchez comenta que el menú está basado en "alimentos de temporada y proximidad", combinados "para aportar variedad, nutrientes esenciales y un sabor auténtico".

Para él, Basque OrgániKo evidencia que la alta gastronomía puede convertirse también en una herramienta de bienestar: "No se trata de restar, sino de sumar. Sumar equilibrio, conocimiento y coherencia a la experiencia gastronómica. Cuidar no solo el producto, sino también a quien lo disfruta".

Alejandro Sánchez junto a Eneko Atxa.

Eguzkiaren musua (El beso del sol) abre este nuevo menú: una sopa de tomate con aceite virgen y un mini talo de maíz. Luminosa y refrescante, es rica en antioxidantes naturales como la vitamina C y E, y funciona como un inicio depurativo que evoca los veranos vascos, el sol que madura los tomates y la sencillez de los comienzos honestos.

El viaje se dirige después al mar con Itsasoaren lainoa (La niebla del mar), un tartar de pescado azul con cítricos servido sobre una tartaleta.

Fresco y armonioso, proporciona proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega 3, fundamentales para la salud cardiovascular y la concentración, mientras que la acidez del cítrico despierta el paladar y prepara al comensal para los siguientes pasos.

Lurra eta ortua (La tierra y el huerto), estofado de trigo con yema de huevo de caserío.

La unión con la tierra llega con Lurra eta ortua (La tierra y el huerto), uno de los platos insignia de Atxa y otro de los imprescindibles de Eneko Basque: un estofado de trigo con yema de huevo de caserío.

"Este plato nace pensando en el pan que siempre acompaña a cada comida, es un guiño a ese gesto tan cotidiano", comenta el chef. Se trata de una propuesta que equilibra energía sostenida y sensación de saciedad gracias a las proteínas completas y los cereales integrales.

El fuego toma el protagonismo en Sua eta haize gorria (El fuego y el viento rojo), un bacalao braseado acompañado de zanahoria en distintas texturas y migas de pan orgánico. Esta combinación aporta carácter, armonía y minerales esenciales como el yodo y el fósforo.

Mendiko bihotza (El corazón de la montaña), vacuno asado con flor de pimiento rojo.

Desde lo más profundo de la montaña emerge Mendiko bihotza (El corazón de la montaña), un vacuno asado con flor de pimiento rojo, símbolo de fuerza y territorio. Con un elevado contenido en hierro y zinc, el plato encarna el equilibrio entre emoción, sostenibilidad y nutrición.

"El equilibrio nutricional de este plato refuerza esa idea de una cocina que no solo emociona, si no que también es sostenible con el entorno y con el que lo disfruta", afirma Alejandro.

El recorrido culmina con Udazkenaren xarma (El encanto del otoño), un gatzatua de hierbas y miel de bosque, un postre rico en calcio y probióticos naturales que favorecen la digestión y dejan una sensación de bienestar profundo.

Udazkenaren xarma (El encanto del otoño), un gatzatua de hierbas y miel de bosque.

Una despedida dulce y serena que condensa el espíritu de Basque OrgániKo: la armonía entre lo que la naturaleza brinda y lo que el cuerpo necesita.

Basque OrgániKo se puede disfrutar también en los restaurantes Eneko Basque de los hoteles Radisson RED Madrid y Radisson Collection Hotel Plaza Madgalena Sevilla.

En Bilbao, este menú completo perfeccionado junto a Alejandro Sánchez tiene un precio de 76 euros por persona, en Madrid, 67 euros y en Sevilla, 73.

También cuentan con un Menú Degustación por sólo 40 euros que incluye dos entrantes (la sopa de tomate y el estofado de trigo con yema de huevo), un principal (pescado braseado con zanahoria en texturas) y un postre (torrija y helado de merengada).