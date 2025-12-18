El restaurante Michelin más barato para celebrar Navidad y Nochevieja: un menú de 4 platos y un postre por 45 euros

Llega Navidad y, con ella, las cenas y comidas copiosas. Algunos ya tienen reservada mesa desde hace tiempo en su restaurante favorito, pero otros aún están buscando y comparando opciones.

No es fácil encontrar sitio en estas fechas, sobre todo uno que cumpla todos nuestros requisitos (o, al menos, la mayoría de ellos): espacio suficiente para todos los comensales, recetas de calidad, horario adecuado, ubicación conveniente y, sobre todo, un precio ajustado al bolsillo de los invitados.

Por suerte, en Cocinillas hemos dado con la solución. El restaurante Les Moles, premiado con una estrella Michelin y ubicado en el pueblo de Ulldecona, en la Comarca del Montsià (Tarragona), ofrece un menú especial de Navidad y Fin de Año que es uno de los más baratos de España.

Por sólo 45 euros este menú incluye un entrante, tres platos y un postre. El entrante consiste en tres tipos diferentes de 'bombones' de foie (de lima, de vino rancio y de hierbas).

Por otra parte, el primer plato es una crema de gamba roja, el segundo es bacalao con setas a la brasa y pil-pil de setas, y el tercero, caracoles de pasta o galets rellenos de setas, jamón y foie-gras con bechamel de setas. Por último, el postre está formado por un 'huevo' de maracuyá con menta y coco.

El menú es sólo para llevar, no para comer en el restaurante, y se puede recoger de forma gratuita en el establecimiento o pedir que te lo envíen a casa por 15 euros (25 euros si es a Barcelona y el área metropolitana).

Les Moles está liderado por el chef Jeroni Castell y su esposa Carmen Sauch, que actúa como maître y sumiller. ​Fue fundado el 5 de diciembre de 1992 en una antigua cantera de arcilla de Ulldecona, de donde procede su nombre: las piedras molares se conocen como "moles" en la región.

El chef Jeroni descubrió su vocación culinaria tarde, a los 30 años, cuando se vio obligado a sustituir temporalmente al cocinero del restaurante.

Esta experiencia transformó completamente su vida profesional, llevándolo a formarse a través de estudios autodidactas, congresos y estancias en grandes restaurantes como Arzak y Vía Veneto.​

La cocina de Jeroni Castell se fundamenta en tres valores principales: el producto, la técnica y la diversión. El local dispone de un huerto biodinámico en sus mismas puertas que proporciona ingredientes frescos para algunos de los platos, sirviendo además como fuente de inspiración creativa.​

Desde este año, Les Moles forma parte del proyecto Oleoturismo España, consolidándose como destino para promover la cultura del aceite de oliva virgen extra. Y es que el cocinero elabora junto a su familia el aceite Sant Lluc, producido a partir de olivos centenarios que rodean el restaurante, del que actualmente se extraen aproximadamente 100 litros.