El fracaso de Pep Guardiola con su restaurante catalán en Manchester: “Enfrentamos condiciones desafiantes”

El restaurante Tast Catala, vinculado al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha anunciado este miércoles su cierre definitivo después de siete años de actividad en la ciudad de Manchester.

El local, especializado en cocina catalana y ubicado en King Street, cerrará sus puertas el próximo 20 de diciembre, según ha informado el propio establecimiento en un comunicado público a través de redes sociales.

Inaugurado en el verano de 2018 y con capacidad para 120 comensales, Tast Catala fue concebido como un proyecto gastronómico de alto nivel para llevar la cocina catalana al vibrante panorama culinario de Manchester.

La iniciativa contó con la participación del propio Guardiola, junto a los directivos de Manchester City Ferran Soriano y Txiki Begiristain, así como con la colaboración del chef con varias estrellas Michelin Paco Pérez para liderar la propuesta culinaria.

A lo largo de sus años de funcionamiento, el restaurante ganó presencia entre la clientela local y figuras vinculadas al fútbol, al mismo tiempo que buscaba convertirse en uno de los pocos establecimientos de la ciudad reconocido por la Guía Michelin.

Sin embargo, el mensaje difundido por Tast Catala señala que "las condiciones comerciales excepcionalmente adversas y el aumento sostenido de los costos operativos" les han obligado a abandonar el negocio de forma permanente, pese al "apoyo inquebrantable" de sus accionistas y la dedicación del equipo.

Algunos medios han vinculado esta presión económica al reciente presupuesto del Gobierno británico, que incluye incrementos en los “business rates” (impuestos empresariales) y en el salario mínimo, elementos que han generado críticas por el posible impacto negativo en la viabilidad de restaurantes y bares.

En su comunicación oficial, la dirección de Tast Catala también ha expresado su agradecimiento tanto a los clientes como a todos los empleados, proveedores y socios que formaron parte del proyecto durante su trayectoria de siete años: "Vuestra creatividad, dedicación y profesionalismo han sido el corazón de Tast".

Hasta el cierre previsto, el restaurante seguirá operativo y ha anunciado que los vales regalo no usados serán reembolsados automáticamente a los clientes que no puedan utilizarlos antes de la fecha de cierre.

"Estamos orgullosos de haber podido compartir parte de Cataluña, nuestro querido país, con la gente de Manchester. Gracias por ser parte de nuestro viaje", se han despedido.

Precio medio y platos

Hasta el momento, la carta de Tast Catala combinaba tapas tradicionales y creativas (bravas, tortilla, ensalada, calamares, canelones de carne, butifarra con judías...), platos principales de pescado y carne, y arroz al estilo catalán, además de otras opciones para compartir y postres como crema catalana o xuixo de crema con chocolate.

La mayoría de tapas y pequeñas raciones rondan las 7 y 15 £, mientras que los arroces para compartir tienen un precio por persona en torno a unas 20‑25 £ dentro de un ticket medio estimado de unas 45 £ por comensal. Los menús degustación más completos pueden llegar a las 135 £ por cliente.