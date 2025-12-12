El mejor roscón de España se hace en Valencia: desde 30€ en una pastelería reconocida en todo el mundo

Valencia se ha consolidado como capital del roscón artesano en España. La primera edición del concurso navideño 'Mejor Roscón de Reyes Artesano de España' ha premiado a dos pastelerías de la provincia en un evento organizado por los gremios del sector con la colaboración del Ayuntamiento valenciano.

Este nuevo certamen, diseñado para poner en valor la tradición pastelera y la innovación en uno de los dulces más emblemáticos de las fiestas navideñas, ha atraído a maestros pasteleros de todo el país compitiendo en dos modalidades: Roscón Clásico y Roscón de Innovación.

El galardón al Mejor Roscón Clásico de España ha sido concedido a Pastelería Monplá, ubicada en pleno centro de Valencia y regentado por Salvador Pla, ganador del premio a mejor pastelero mundial en 2018 en la categoría de 'mejor confitero'.

El jurado destacó la textura perfecta de la masa, aireada y esponjosa, así como un horneado impecable y un aroma fiel a la tradición (con notas de agua de azahar y cítricos) que evoca la esencia del roscón clásico navideño español.

Este roscón se vende por encargo en su obrador (Calle Pizarro, 32) en tres formatos: un cuarto, medio kilo y tres cuartos. El precio del roscón de medio kilo sin relleno es de 30 euros (38 euros con relleno).

Los roscones de esta categoría se presentan tradicionalmente sin relleno para poder valorar únicamente la calidad de la masa, la cocción y el aroma.

En la categoría de innovación, el título ha recaído en la pastelería Pana David de Meliana, cerca de Valencia, reconocida por su propuesta original rellena de cacau del collaret. Esta receta se vende sólo por encargo en su tienda de Carrer Industria 7, en Meliana por 40 euros.

Esta categoría pone especial énfasis en el equilibrio entre sabor, estética y sorpresa palatable, un roscón que no solo se come, sino que se recuerda.

Valencia, epicentro del roscón artesano

La celebración de este certamen en Valencia no es casualidad: la ciudad y su entorno cuentan con una larga tradición pastelera, y los gremios locales han buscado impulsar y potenciar la excelencia del roscón como símbolo gastronómico del invierno español.

La convocatoria ha servido no sólo para confirmar la calidad de las pastelerías valencianas, sino también para atraer la atención nacional hacia la artesanía repostera local, con especial foco en elaboraciones de gran precisión técnica y respeto por ingredientes de primera calidad.

Dónde probar los mejores roscones de Reyes en Valencia

Además de los ganadores oficiales, Valencia ofrece una amplia oferta artesanal de roscones navideños con calidad destacada. Algunas pastelerías y obradores que suelen ofrecer roscones excelentes (tanto clásicos como con relleno) son:

1. David Esteve Pastisseria 2. Horno San Bartolomé 3. Sahiala Cakes 4. Pastisseria El Taller 5. La Sucrera Pastelería

Estos establecimientos, junto con otros conforman un mapa dulce de calidad que merece la pena explorar durante estas fiestas.