Así es la caja de Navidad de Dabiz Muñoz que apuesta por platos clásicos: sopa y lechazo para dos por 250 €

"Tras meses de ideas, pruebas y mucha ilusión, por fin podemos presentaros la caja de este año". Con esta frase anunciaba GOXO, el restaurante de comida a domicilio del chef Dabiz Muñoz, su caja de Navidad de 2025.

"En esta edición viajamos desde Madrid hasta Asia y el Magreb. Un recorrido lleno de contrastes y fantasía", han explicado. Se trata de un menú cerrado para dos personas "con mucha hambre" y de edición limitada, que se envía a domicilio a toda la península para Nochebuena o Nochevieja y cuesta 250 euros.

Pero, ¿qué incluye exactamente? Un total de cuatro platos individuales: un entrante, un primer plato, un principal y un postre. A modo de entrante, una sopa de letras con foie, jamón Joselito y wontolonis ("unos raviolonis que quisieron ser wonton").

De primer plato, un centollo estofado con su jugo al jengibre, bechamel de pimienta kampot, mejillones escabechados y migas de pan frito japonés.

De principal, paletilla de cordero lechal asada 24 horas al horno de encina con aromas del Sahara y rosas, acompañado de milhojas de patata, bacon y trufa a la mantequilla fresca y cous cous de verduritas al wok de brasas, mango y limón marroquí.

Por último, de postre, el mítico pastel fluido de chocolate blanco y yemas de RavioXO con mini magdalenas de mantequilla tostada y vainilla.

Todo esto pensado para terminar de preparar en casa con unas instrucciones muy sencillas que puedes encontrar en la web oficial: cada plato llega casi listo y se remata en pocos minutos en cocina (horno o microondas). El equipo recomienda leer bien las indicaciones de conservación y regeneración que acompañan la caja para que los platos queden como en el restaurante.​

El envío está disponible para toda la península, con unidades limitadas y reserva previa obligatoria a través de la web de El Goxo.​ Se trata de una experiencia 'fiestón navideño' al estilo Muñoz: cocina muy técnica, sabores potentes y combinaciones que mezclan alta cocina, street food y guiños internacionales.​

Paletilla de cordero lechal asada de Dabiz Muñoz.

La caja mantiene la filosofía de años anteriores (gran menú cerrado para dos, pensado para celebraciones), pero con nuevas recetas específicas de 2025 que el chef presenta como muy cañeras y hedonistas.​

GOXO es el restaurante de delivery de Dabiz Muñoz. En su amplia oferta, el cocinero ha desarrollado recetas creativas y únicas creando un formato de delivery de alta cocina con todo el sabor y creatividad del mundo XO, para un disfrute extremo. "Puro hedonismo salvaje en casa" es su lema.