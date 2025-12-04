Los bombones de la cesta de Navidad de Inditex que elabora un restaurante Michelin de A Coruña: a 15 € la caja

Los bombones de la cesta de Navidad de Inditex.

Aún quedan tres semanas para Nochebuena, pero las Navidades ya están aquí. Una prueba de ello es que Inditex, la multinacional gallega, ya ha entregado a sus trabajadores la emblemática cesta de Navidad de la empresa.

Algunos empleados han compartido en redes el contenido de esta caja, que incluye productos que ya estuvieron presentes otros años, como las Moscovitas de Rialto (galletas de almendra cubiertas de chocolate) o los turrones Picó.

Entre los hits navideños de la empresa de Amancio Ortega se encuentran también los bombones Costiña, unos dulces que elabora el prestigioso restaurante Retiro da Costiña, situado en Santa Comba (A Coruña).

Estos bombones son un clásico de la casa, un capricho que preparan de forma artesanal y limitada para la venta al público cuando llegan los meses más fríos.

Los hacen de chocolate negro, blanco, con leche y con sabor a caramelo, con variedades de cacao Amelonado seleccionados de la isla africana de Sao Thomé y desde Santo Domingo.

"Son crujientes, ligeros y de intenso sabor; la perdición para los amantes del chocolate", afirman desde el restaurante.

Las rocas de chocolate de Retiro da Costiña.

La caja de 130 gramos tiene un precio de 15 euros, y por la compra de tres o más cajas el envío sale gratis (aunque sólo pueden pedirse para dentro de la península).

Además de estas rocas chocolateadas, Retiro da Costiña también ha incorporado otras creaciones a su línea gourmet, como el Vermú Retiro, con un precio de 15 euros la botella.

"Una elegante reinterpretación de un clásico, elaborada con botánicos seleccionados y envejecida con paciencia para lograr un vermú con personalidad propia: complejo, seductor y con ese inconfundible carácter atlántico que define a la casa", explican.

Vermú Retiro.

El establecimiento, distinguido con dos estrellas de la Guía Michelin y dos soles de la Guía Repsol, fue inaugurado en 1939 por los abuelos del chef Manuel García bajo el nombre de O Campallón.

Más tarde adoptaría el nombre por el que se le conoce ahora, que hace alusión a la ubicación del local, a las afueras del pueblo (costiña es cuestecita en gallego).

Retiro da Costiña ofrece un menú degustación a 175 euros por persona que incluye platos que ya cocinaban los padres y los abuelos del chef, versionados por Manuel desde una nueva dimensión gastronómica.

Este menú se sirve en tres espacios: la planta baja o 'trastienda', el comedor y el salón de sobremesa. Entre las recetas, destacan el Pulpo de Roca de Lira en su jugo, la Lubina asada acompañada de su pilpil, el Bogavente en texturas con pesto de wakame o el Buñuelo relleno de crema cítrica.

Los postres de este menú incluyen también los bombones Costiña, como no podía ser de otro modo; una delicia con firma Michelin que podemos degustar cómodamente desde nuestra casa y regalar a nuestros seres queridos estas fiestas.