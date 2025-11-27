Casi vino y casi vermut: la bebida del siglo XIX que arrasa entre los músicos 'centennials' y se toma hasta en Hollywood

Es probable que lo hayas escuchado en canciones de algunos de los artistas más virales del momento y ni siquiera lo sepas. Quevedo, María Becerra, Duki, TINO, Emilia o Rusherking son algunos de los artistas que hacen alusión a una bebida que también está arrasando en Hollywood.

El producto que estos músicos mencionan en sus redes es Fernet-Branca, un licor de hierbas creado en Milán en 1845 por Bernardino Branca. Su receta es secreta y combina 27 tipos de hierbas, especias, cortezas y raíces de todo el mundo. Casi dos siglos después, sigue sin cambiarse.

"Yo no le invité a un champú', le invité a un Ferne'", cantan Quevedo y Rei. "Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30", entonan también Duki, María Becerra y otros de los integrantes del llamado grupo Los del Espacio.

Desde su llegada a Argentina, el Fernet o Fernandito se convirtió en un símbolo cultural y social, dando origen al popular cóctel Branca & Cola (30% Fernet-Branca y 70% cola, con mucho hielo y espuma) y consolidándose como un ritual de amistad y celebración.

Su elaboración combina tradición e innovación: las hierbas se infusionan en caliente y frío, se maceran en alcohol y reposan durante 12 o 15 meses en barricas de roble, con un control de calidad mantenido generación tras generación.

Canciones donde se nombra a Fernet-Branca.

Está en todas partes: en memes, en videoclips y, sí, también en Hollywood. La prueba definitiva llegó en forma de vídeo: Ryan Reynolds y Hugh Jackman, entre bromas y miradas cómplices, probaron este elixir frente a la cámara hace unos meses. "Está muy bueno", aseguraban ambos. "Mientras haya Fernet, haré la película", bromeó Jackman. El resultado: millones de visualizaciones y una conversación global.

También es uno de los tragos favoritos de Maria Callas, la famosa cantante de ópera lírica, y de Alfred, el legendario mayordomo de El caballero de la noche, que lo piden en sus películas. Una mezcla perfecta de tradición y elegancia, ya sea a partir de una larga sobremesa o de un reel de TikTok de 15 segundos.

Una botella de Fernet-Branca.

Amer Global Brands es la distribuidora y representante de Fernet Branca en el mercado español, con más de 30 años de trayectoria especializada en la representación y desarrollo de marcas de bebidas en Iberia (España, Portugal, Canarias y Andorra).

La empresa se enfoca en la construcción de marca a largo plazo, gestionando un selecto catálogo que abarca las principales categorías como ginebras, RTD, rones o whiskies, además de licores, aperitivos, zumos y mixers.

El portafolio combina también marcas propias como Gin MG, Coppa, Cuckoo, Santísima Trinidad, Trigo Limpio o Le Tribute, con la representación en exclusiva de referentes internacionales como Cointreau, Salitos, Finlandia, The Botanist, Rémy Martin, Fernet-Branca, Carpano o Antica Formula, entre otras.