Estos son los 4 mejores quesos de Extremadura en 2025, según la mayor feria gastronómica de la región

Este viernes se ha celebrado la inauguración de la 2ª edición de la Feria Espiga de Badajoz, el mayor encuentro agroalimentario de la región, que pone en valor los productos típicos extremeños.

El evento se desarrollará hasta el próximo lunes 24 de noviembre y ha tenido como embajadores al chef Toño Pérez, referente de la cocina regional con sus tres estrellas Michelin en Atrio, y al cacereño José Pizarro, figura clave de la gastronomía española en Reino Unido.

Durante la jornada inaugural, Caja Rural de Extremadura, organizadora oficial de la feria, ha entregado los premios de su VII Concurso Premios Espiga Queso, en los que reconoce a las queserías de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de la región.

En primer lugar, Quesos de Acehúche Tradicionales ha sido el ganador de la Espiga de Oro en la modalidad 'Queso de Acehúche', en la que se ha reconocido a Quesería Doña Francisca con la Espiga de Plata y a Quesos Mateos con la Espiga de Bronce.

Por otra parte, en la modalidad ‘Queso Ibores’ la Espiga de Oro ha sido para Quesería Almonte y la de Plata para Quesería Las Villuercas.

Los Espiga en la modalidad ‘Queso de la Serena’ han sido para Arteserena (Oro); Agrícola Ganadera Castuera, (Plata); y Quesería Tierra de Barros (Bronce).

Por último, en la modalidad 'Torta del Casar' la Espiga de Oro ha sido para Quesería El Castúo, la de Plata para Quesería Doña Francisca, y la de Bronce para Iberqués Extremadura.

Todos los ganadores del VII Concurso Premios Espiga Queso. Foto cedida

Durante la entrega de estos galardones el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que estos galardones son ya un referente consolidado para reconocer el buen hacer de las queserías de la región.

"Los Espiga Queso son el gran escaparate para los quesos extremeños. Y qué mejor escaparate que esta II Feria Agroalimentaria Espiga, donde reunimos a lo mejor de los productos de nuestra tierra y de nuestra gastronomía", ha afirmado, a la vez que ha felicitado a los ganadores.

Justo antes del fallo de estos galardones se había procedido a la entrega del diploma honorífico Cocinera Extremeña, que ha recaído en Josefina Silva Jiménez, cocinera local jubilada y exponente de la gastronomía tradicional, que se ha mostrado sorprendida y agradecida por el premio.

Asimismo, en esta primera jornada de la Feria Espiga se ha llevado a cabo el II Concurso de Tapas para alumnos de Hostelería, con el que se busca reconocer a los jóvenes talentos.

El ganador ha sido Carlos Perera, del IES San Fernando de Badajoz, con su "Bretona de cordero, torta DOP Torta del Casar y perlas de pimentón".

El día ha concluido con una charla-coloquio en la que ha participado Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelín España y Portugal junto a los chefs Toño Pérez de Atrio, Álex Hernández de Versátil, y Josemi Martínez y Mercedes Rincón del restaurante Macarraca.

En esta charla han explicado lo que ha supuesto para cada uno de los establecimientos recibir un reconocimiento de la prestigiosa guía. Un reconocimiento que, en el caso de Toño, asegura que es “una responsabilidad”.

La II Feria Agroalimentaria Espiga ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.