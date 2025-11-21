El chef Karlos Arguiñano y su futura jubilación: podría cobrar dos pensiones y la máxima en España

Karlos Arguiñano ha sido durante décadas uno de los chefs más queridos y reconocidos en España, y aún lo sigue siendo al continuar explicando a diario cómo hacer las mejores recetas a través de su programa de televisión.

Así lo ha hecho desde hace más de 30 años, siendo un chef reconocido a nivel nacional e internacional. Más allá de su labor como cocinero en su propio programa de televisión, tiene otros negocios en marcha, y a sus 77 años, es consciente de que está en la recta final de su carrera.

El propio cocinero vasco ha hablado abiertamente acerca de su cada vez más cercana jubilación, siendo consciente de que su carrera está próxima a llegar a su fin: “No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco”.

Aunque ha dejado la duda en el aire y muchos comienzan a especular con el tiempo que le puede quedar a Karlos Arguiñano antes de que abandone los fogones televisivos, otros se interesan por saber la pensión de jubilación que le quedará al conocido chef.

Nacido el 6 de septiembre de 1948 en Beasain, el cocinero guipuzcoano ha acumulado una larga trayectoria profesional, no solo como cocinero, sino también como empresario. Entre sus principales negocios se encuentra su Restaurante y Hotel Karlos Arguiñano, la bodega K5, la Escuela de Hostelería Aiala y la empresa Karlos Arguiñano Promociones, S.L.

Teniendo en cuenta la Ley 27/2011, por la que la Seguridad Social regula tanto la edad de jubilación como el método de cálculo de la pensión, Karlos Arguiñano podría retirarse a la edad de 65 años, siempre y cuando tuviese 38 años y 3 meses cotizados (si se jubilase en 2025). Si no fuese así, seguiría cumpliendo con la edad ordinaria de 66 años y 8 meses.

Karlos Arguiñano, con derecho a dos pensiones

La cuantía de la pensión de jubilación depende de las bases de cotización y del total de años trabajados. Por su actividad laboral, es probable que Karlos Arguiñano haya cotizado en varios regímenes, como el Régimen General y el RETA, entre otros.

Es por ello por lo que el chef vasco podría tener derecho a cobrar dos pensiones de jubilación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se exigen por separado en cada uno de estos regímenes. Para lograrlo debería haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben haberse dado dentro de los últimos 15 años anteriores.

A pesar de que la normativa permite el cobro de dos pensiones de jubilación simultáneamente, se debe tener en cuenta que existe una pensión máxima, que en el presente año 2025 está fijada en 3.267,60 euros al mes en 14 pagas.

Este límite se aplica sobre las pensiones contributivas públicas y excluye las pagas extraordinarias, llegando a alcanzar al año unos ingresos máximos de 45.746,40 euros. Salvo en casos muy excepcionales, no se puede limitar este límite.

Los beneficios de la jubilación demorada

Actualmente, con 77 años de edad, Karlos Arguiñano puede beneficiarse de la normativa de la Seguridad Social que permite bonificar la pensión a quienes retrasan su edad ordinaria de jubilación, a través de lo que se conoce como jubilación demorada.

Esta opción voluntaria para aquellos trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y quieran alargar su vida laboral, tiene una serie de beneficios que pueden resultar interesantes para todos aquellos que quieren estirar su vida en activo.

La primera de las opciones que tienen a su disposición es la de añadir un porcentaje adicional a la pensión, que se encuentra cifrada en un 4% extra por cada año completo adicional a la edad ordinaria. A partir del segundo año, los periodos de más de 6 meses y menos de un año, añaden un 2% adicional.

Este porcentaje se aplica sobre la base reguladora y sin superar la pensión máxima establecida por la norma. Si se llega al mencionado límite antes de la aplicación de la bonificación, o se llega parcialmente, el pensionista cobra una cantidad adicional anual que equivale al porcentaje que no ha sido aplicado.

La segunda opción pasa por disfrutar de un pago único a tanto alzado, que es calculado en función de la pensión inicial y el número de años cotizados. Si se han cotizado más de 44 años y 6 meses, se suma un 10% adicional.

A partir del segundo año, aquellos periodos de más de seis meses, pero inferiores al año, generarán la mitad del importe que al beneficiario le corresponderían por un año completo.

Más allá de estas posibilidades, hay una tercera que combina ambas, y es optar por recibir un 2% adicional por cada año completo de demora y la mitad del pago único que se percibiría en el caso de optar por el ingreso íntegro. De esta forma, si una jubilación se retrasa en más de 10 años, se aplicaría el pago único sobre 5 años y un 4% por los restantes.

Uno de los aspectos a considerar sobre esta jubilación demorada es que la elección se realiza una única vez, a la hora de solicitar la pensión, de manera que no se puede cambiar a posteriori. Si no se indica una preferencia, la Seguridad Social aplicará la más beneficiosa.