Ferran Adrià (63), chef con tres estrellas Michelin: "Trabajé 16 horas al día durante 25 años y hoy no tengo sueldo fijo"

El conocido chef catalán de 63 años, Ferran Adrià, ha sido clave a la hora de revolucionar la gastronomía española e internacional, pero más allá de sus técnicas revolucionarias, tiene mucho que contar sobre su vida actual.

A pesar de que muchos podrían relacionar su vida con el lujo, el creador del mítico restaurante El Bulli ha confirmado que actualmente vive sin percibir prácticamente ningún ingreso regular, dedicando así sus recursos y tiempo a la Fundación elBulli.

"No tengo sueldo, no tengo coche y compro ropa cada tres años", confiesa Ferran Adrià, asegurando que apenas tiene ingresos en una entrevista para el podcast de Uri Sabat, donde explica que su situación económica actual es fruto del intenso trabajo que hizo en El Bulli durante décadas.

Este establecimiento revolucionó la gastronomía a nivel mundial y, tras 25 años prestando servicio en Cala Montjoi, cerró sus puertas de forma definitiva en 2011, pasando a transformarse en la elBulliFoundation, dedicada a la investigación e innovación gastronómica.

El chef, que cumplió con su promesa de retirarse a los 50 años para dedicarse a otros proyectos, donó una gran parte de su patrimonio a la Fundación cuando cerró el restaurante, y ahora se considera una persona normal que disfruta de los sencillos placeres de la vida.

"Me cuido mucho y me gustan mucho los restaurantes, no tengo coche, mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años", comentó en la citada entrevista.

Su ascenso en la gastronomía

Ferran Adrià es hijo de una familia trabajadora española que comenzó su trayectoria profesional como friegaplatos, ascendiendo de forma meteórica hasta convertirse en chef de El Bulli con solo 22 años.

"Empecé siendo friegaplatos, me quedé chef de El Bulli con 22 años", relata el cocinero de 63 años, que ha aprovechado para descubrir cuál fue el secreto de su éxito. Este no fue otro que una dedicación absoluta y un trabajo constante durante décadas.

"Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas cada día y 330 días al año", un esfuerzo que relata y que fue clave para poder llegar a conseguir su objetivo personal, que era el de retirarse a los 50 años.

Su decisión de cerrar El Bulli en 2011, en pleno apogeo de su reconocimiento internacional, fue toda una sorpresa para el universo gastronómico internacional, ya que su establecimiento llegó a ser reconocido como el mejor restaurante del mundo en cinco ocasiones.

Un legado más allá de la cocina

Desde que cerrase El Bulli en el año 2011, Ferran Adrià ha canalizado todos sus esfuerzos en la Fundación elBulli, un ambicioso proyecto con el que trata de preservar el legado creativo y ayudar a la formación de las nuevas generaciones de cocineros innovadores.

Esta institución tiene como principal objetivo el tratar de salvaguardar el conocimiento y la experiencia acumulados durante los años de mayor éxito del restaurante, compartiendo su modelo de gestión e innovación alrededor del planeta.

La influencia del cocinero catalán ha traspasado y ha ido mucho más allá de la cocina tradicional, en gran parte gracias a su visión empresarial que le llevó a crear en 1994 un servicio de catering especializado en cocina creativa, siendo pionero en su categoría.

Posteriormente, dio el salto al mundo hotelero con el proyecto El Bulli Hotel, una cadena de lujo que, sin embargo, se vio en pausa con motivo de la crisis económica. En cualquier caso, Ferran Adrià supo muy bien cómo explorar y potenciar el terreno gastronómico y hotelero.

Chef Nº1 del Mundo: La Historia Completa de Ferrán Adrià

Para el chef, que revolucionó técnicas culinarias con innovaciones como las esferificaciones, las espumas o la deconstrucción de platos tradicionales, entre otros, el éxito siempre ha tenido mucho que ver con el esfuerzo y dedicación.

"Yo no conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas", afirma el catalán de manera contundente, recalcando que no se puede alcanzar el éxito sin una buena dosis de esfuerzo de por medio.

Ferran Adrià mantiene una vida sencilla

A lo largo de su charla en el podcast de Uri Sabat lo que más sorprende es la sencillez de la vida de Adrià, a pesar de haber alcanzado una fama a nivel global. Aunque ha sido clave para transformar la gastronomía española e internacional y ser centro de la atención mediática durante muchos años, hoy en día se encuentra mucho más alejado de ese foco.

En su caso, ha desmitificado que sea un chef estrella rodeado de lujos, sino que, en su caso, aunque recalca que se dedica a la innovación y a la vanguardia, "soy una persona normal". Se trata de unas declaraciones significativas teniendo en cuenta de quién viene.

Ferran Adrià fue durante años el rostro más visible de la alta cocina española, haciendo que su restaurante situado en Cala Montjoi se convirtiese en un destino de obligada visita para gourmets venidos de todas las partes del mundo.

Ya han pasado 14 años desde el cierre de El Bulli, pero Ferran Adrià no se olvida del mundo gastronómico y continúa apostando por su filosofía de innovación y trabajo constante, considerando que son los pilares del éxito profesional.

Hoy en día, alejado del estrés del día a día en la cocina, ha encontrado un equilibrio entre el disfrute personal y la posibilidad de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones de cocineros.