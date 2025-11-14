La nueva charcutería artesana de Barcelona del creador del bikini de lomo ibérico más copiado: "Producto buenísimo"

"Estém oberts!" (Estamos abiertos). Con este mensaje, Provisions Gresca ha anunciado este jueves su reciente inauguración en la ciudad de Barcelona.

Es el nuevo proyecto del chef Rafa Peña, líder del restaurante Gresca, un negocio tan icónico que ha atraído a sus mesas a famosos como la cantante Dua Lipa.

Ubicado en el número 209 de Carrer del Rosselló, el establecimiento comenzó funcionando como un almacén donde Peña guardaba las botellas de vino que no le cabían en Gresca.

Ahora renace como charcutería artesana en la que venden embutidos elaborados por el propio equipo, así como productos que usan también en el restaurante.

En sus vitrinas encontramos morcillas, butifarra de perol y patés caseros de recetas catalanas y francesas, entre otros alimentos. No hay platos preparados, apostando totalmente por la frescura y calidad.

Así pues, Provisions Gresca aspira a ser un referente en la charcutería del siglo XXI en la Ciudad Condal, combinando tradición y modernidad bajo la dirección de uno de los cocineros más respetados. De momento, algunos clientes ya aseguran que el producto que venden es "buenísimo".

Además de dirigir Provisions Gresca y de liderar Gresca junto a Mireia Navarro, Peña también está implicado en otros proyectos, como el Bar Torpedo (un bar de bocadillos gourmet) y Hotel Santo Mauro en Madrid, donde ejerce como asesor gastronómico, aportando su visión sobria y refinada a una oferta de alto nivel.

Peña también fue uno de los primeros en apostar seriamente por los vinos naturales en Barcelona, incorporándolos a su carta cuando aún eran desconocidos para gran parte del público.

Además, los bikinis que elabora en Gresca son tremendamente populares en la ciudad, especialmente el de lomo ibérico y queso comté, uno de los más copiados.

También son famosos platos como la berenjena lacada con crema de parmesano (considerada una de las creaciones más célebres de Gresca), las mollejas de ternera a la brasa con queso comté, mini zanahorias y cebolla, la caballa marinada o a la brasa y el refinado crudo de gambas.

Aunque rehuye el protagonismo público, el trabajo de Peña ha sido ampliamente reconocido a lo largo de los años y su prestigio lo ha llevado a participar en congresos de referencia como Madrid Fusión o San Sebastián Gastronomika.

Asimismo, en 2023 recibió el Premio Nacional de Gastronomía otorgado por la Acadèmia Catalana de Gastronomía, uno de los reconocimientos más importantes del sector en Cataluña.