Un incendio arrasa la cúpula de un restaurante de los hermanos Roca en Girona: "Explotaban las botellas de vino. Qué tristeza"

"Mas Marroch es crema…" (Mas Marroch se quema...). Con estas palabras anunciaba el sumiller Josep Roca el grave incendio que ha asolado parte de su restaurante y el de sus hermanos en Vilablareix (Girona).

La gran cúpula de madera que coronaba el edificio ha quedado totalmente destruida tras un fuego registrado esta madrugada, sin que se hayan producido víctimas.

De acuerdo con los Bomberos de la Generalitat, 10 dotaciones terrestres acudieron al lugar de las llamas, del que se recibió aviso a las 4:33 horas a través del número de emergencias.

La estructura de madera, de más de 20 metros de diámetro y unos 10 de altura, fue consumida por las llamas, mientras los equipos de intervención centraban sus esfuerzos en salvaguardar el edificio contiguo, una masía gótica del siglo XV que da nombre al restaurante.

El incendio quedó estabilizado hacia las 7:00 horas, y las causas del suceso se encuentran bajo investigación.

Josep Roca, el mayor de los tres hermanos del triestrellado Celler de Can Roca, ha expresado en redes sociales su agradecimiento a los Bomberos y a los Mossos d’Esquadra por su actuación "rápida, eficaz y cuidadosa".

"Tristeza, desesperación y resignación", ha escrito para definir lo ocurrido, aunque reconoce un sentimiento de "alivio" por no tener que lamentar daños personales: "Nada que no se pueda rehacer y mejorar".

El sumiller insistió en mandar un mensaje esperanzador tras el siniestro: "El fuego y el humo como punto inicial de la creación. Sembraremos futuro. Cocinaremos nuevas ilusiones".

La cúpula del Mas Marroch era una pieza de ingeniería sostenible, concebida bajo criterios de arquitectura ecológica, y formaba parte del espacio destinado a celebraciones y banquetes, donde incluso se realizó la gala de las estrellas Michelin de 2016.

Una masía histórica

Mas Marroch está situado en una masía a las afueras de Girona (Cataluña) rodeada de jardines centenarios, huertos y árboles frutales.

Inicialmente estaba dedicada a eventos como bodas y a banquetes, pero tras la pandemia los Roca decidieron transformarla en un restaurante, creando el Ágora Mas Marroch, la construcción circular que ha resultado más afectada por el incendio.

Allí se podían degustar platos revisados de la cocina tradicional catalana, así como recetas que remiten a los clásicos de El Celler de Can Roca, realizando un recorrido por la historia culinaria de la familia.

No obstante, después de la inauguración de Esperit Roca (a unos 18 kilómetros de distancia), Mas Marroch ha retomado su función exclusiva de espacio de eventos, mientras Esperit Roca se ha posicionado como cocina gastronómica más enfocada al público en general.