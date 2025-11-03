La empresa de un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca que elabora croquetas sin gluten y sin huevo

Del 3 al 5 de noviembre, el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona volverá a latir al ritmo de la innovación culinaria con una nueva edición del Gastronomic Forum Barcelona (GFB). Este año, el evento se erige no solo como un escaparate de tendencias, sino como un auténtico laboratorio de ideas comestibles donde tradición, tecnología y sostenibilidad se dan la mano.

Entre los más de 400 expositores y la presencia de todos los chefs con tres estrellas Michelin de Cataluña, una de las propuestas que más curiosidad ha despertado es la de Summatura.

La firma aragonesa que firma unas croquetas de carne madurada sin gluten y sin huevo, sin renunciar al sabor ni a la textura cremosa que define este clásico del recetario español.

Summatura, marca de la empresa oscense Copima, con más de tres décadas de experiencia en la distribución alimentaria, ha dado un paso adelante. Desde su sala de maduración en seco, con capacidad para más de mil chuleteros, la firma ha desarrollado una croqueta elaborada con carne de vacuno madurada durante 30 días, y libre de alérgenos comunes.

“Queríamos crear una croqueta que cualquiera pudiera disfrutar, independientemente de sus intolerancias o creencias alimentarias, pero sin sacrificar el alma del producto: la carne madurada y su sabor profundo”, explican desde Summatura.

El resultado es una pieza delicada, de rebozado crujiente y corazón untuoso, donde la intensidad de la carne se equilibra con una bechamel suave elaborada con ingredientes alternativos y naturales.

Más que una simple croqueta, este lanzamiento refleja una tendencia creciente en el sector: la búsqueda de placer gastronómico compatible con la salud y la diversidad alimentaria.

La creatividad como bandera

Pero las croquetas sin gluten y sin huevo no estarán solas en el escaparate de la innovación. GFB reunirá este año productos tan sorprendentes como la pintura comestible de gamba de Caviaroli —una emulsión gourmet que convierte el aliño en arte visual— o las Hojas de alcaparra naturales de Ad Olivetum, que prometen conquistar a los chefs por su textura crujiente y acidez elegante.

Pintura comestible de gamba de Caviaroli.

También habrá espacio para el dulce más mediterráneo, con los turrones de algarroba ecológicos de Menjamiques, que reinterpretan un clásico navideño con sabores de romero, sal y cítricos. Desde Girona, Mas Guri presentará su burrata y ricotta de producción local, demostrando que la excelencia láctea italiana también puede tener acento catalán.

Y en el terreno líquido, dos propuestas de impacto: la kombucha con selenio orgánico INMUNO de Vitae Kombucha —una bebida funcional respaldada por estudios clínicos— y el vino Àlbum de La Vinyeta, fermentado en réplicas de tinajas romanas enterradas, que recupera técnicas milenarias con un enfoque contemporáneo.

Gastronomic Forum Barcelona confirma así su papel como termómetro de las nuevas sensibilidades culinarias: respeto por el producto local, apertura a la biotecnología, sostenibilidad, e inclusión alimentaria.

Las croquetas de Summatura sintetizan, quizá mejor que ningún otro producto, ese espíritu del tiempo: un bocado que mira al pasado con la mirada puesta en el futuro.

En palabras de uno de los organizadores, “la cocina del mañana será aquella que combine emoción, salud y conciencia”. Y pocas cosas resumen mejor esa idea que unas croquetas capaces de emocionar a todos los públicos.