Los dueños de bares alertan del peligro de que las cerveceras no paguen las sombrillas y sillas: "Se pierden 12.000€ por local"

España quiere decir adiós al mobiliario con publicidad de marcas de cerveza. Estos elementos tan característicos de nuestro paisaje gastronómico podrían desaparecer en aquellos bares y restaurantes que se encuentren en un radio de 150 metros de lugares frecuentados por menores de edad, como colegios, parques infantiles o fiestas populares, por poner tres ejemplos.

Así lo dicta el nuevo Proyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol en menores aprobado por el Gobierno el pasado marzo. La norma aún está en proceso de tramitación parlamentaria y no es una ley aprobada definitivamente, pero su previsible aceptación ya ha causado un gran revuelo dentro del sector.

Un informe elaborado por Análisis Económico Integral (AEI) para Hostelería de España y Cerveceros asume, en el peor de los casos, que la limitación de estos patrocinios tendrá un coste directo para la hostelería de 600 millones de euros anuales, lo que provocaría una caída de las ventas del sector de entre 1.080 y 1680 millones, con 10.200 empleos en riesgo.

Según datos de Hostelería de España, se estima que de los 130.000 bares y cafeterías existentes en el país en 2025, entre el 70 y el 80% cuentan con este tipo de patrocinios, es decir, más de 100.000 locales.

"De aprobarse, la nueva ley eliminará en la práctica de tope este apoyo, obligando a retirar la publicidad de la marca, lo que tendrá un coste estimado de 12.000 euros por local", asegura el informe.

No obstante, conviene aclarar que estas nuevas limitaciones no afectarán a "situaciones existentes a la entrada en vigor de la misma", tal y como recoge el documento del proyecto de ley.

Silla blanca con el logotipo de la cervecería Mahou en Madrid. iStock

Es decir, si un bar ya tiene, por ejemplo, las mesas patrocinadas por una cervecera, podrá mantenerlas aunque esté a las puertas de un colegio. Eso sí, cuando toque sustituirlas, deberá escoger otras que no publiciten una marca de productos alcohólicos.

Golpe para la España vaciada

Para AEI, el daño económico y social será especialmente grave en la España rural. "La retirada del patrocinio podría precipitar el cierre de cientos de bares de pueblo, que actúan como último servicio esencial y punto de encuentro comunitario", advierten.

En torno al 20 % de los municipios españoles que cuentan con un único bar (es decir, unos 235) podrían quedarse sin su último establecimiento hostelero ante el aumento de los costes.

Toldo de la terraza de un bar en el centro histórico de Lugo. iStock

Sin el equipamiento gratuito que proporcionan las cerveceras, los hosteleros tendrán que invertir su propio dinero en sustituirlos o prescindir de ellos, lo que podría obligarles a renunciar a montar terraza exterior si no pueden costear mobiliario nuevo.

Asimismo, los hosteleros consideran que la publicidad exterior en bares y terrazas no determina el consumo de alcohol por parte de menores, y apuntan que experiencias similares en otros países no han reducido los índices de consumo.

Impacto en el empleo

Además de la pérdida en ventas y del coste individual para cada negocio, AEI calcula una disminución en la contribución al PIB Nacional de entre 900 y 1.176 millones de euros; así como un efecto directo, indirecto o inducido sobre, aproximadamente, entre 8.000 y 10.200 empleos, "que podrían perderse o precarizarse".

Por último, el informe señala que el dinero ahorrado por las cerveceras en patrocinios no se invertirá en otras categorías con impacto similar en hostelería, sino que se destinará sobre todo a canales alternativos de menor efecto local, o incluso a ahorro empresarial.