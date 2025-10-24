Arturo Valls (50 años), valenciano: "Llamarle paella a un arroz con estas cosas que hace Dabiz Muñoz..."

El debate sobre la 'pureza' de la paella valenciana siempre permanece candente, como ocurre con el dilema de la tortilla de patatas con o sin cebolla.

Una de las últimas aportaciones al respecto la ha hecho el presentador y humorista Arturo Valls, valenciano de nacimiento.

El antes reportero de Caiga quien caiga y actor en producciones como Camera Café ha visitado el pódcast La Pija y la Quinqui, de Mariang Maturana y Carlos Peguer, donde le han preguntado por su opinión acerca de la famosísima paella valenciana.

Maturana le dio a elegir entre el arroz del senyoret, la paella de verduras, la paella valenciana y el arroz de montaña, a lo que Valls no dudó ni un momento: "No hay debate, puedes meter las alternativas que quieras, la mejor es la valenciana".

El presentador justificó su decisión alegando que esta receta es la que él conoce y domina y, a su parecer, es "donde se ve realmente el mérito, donde se ve el sabor, porque sacas el sabor de cinco ingredientes que son el pollo, el conejo, la judía verde, el garrofón y el tomate". "Nosotros con el agua sacamos el sabor y el caldo", insiste.

¿Paella o arroz con cosas?

Por su parte, Peguer quiso saber qué piensa Valls como valenciano de la gente que dice "Eso no es una paella" cuando alguien cocina "un arroz con cosas" y presume de haber "hecho una paella".

"Soy de esos, soy ultra", admite Arturo entre risas. "Es una paella igualmente, pero no es una paella valenciana, ese sería el único matiz, por ahí sí que no pasamos", aclara.

"Llamarle paella a un arroz de marisco o a un arroz con estas cosas que hace Dabiz Muñoz, por ejemplo... Bueno... Si tú le quieres llamar 'paella'...", ha comentado, escéptico.

Tal es la pasión de Valls por este plato tradicional de arroz que ha reconocido estar dentro de un chat de maestros paelleros: "Tú abres eso un domingo y está lleno de fotos de gente con sus paellas".

Las ¿paellas? de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz, nombrado mejor chef del mundo tres años consecutivos, y líder de DiverXO, uno de los restaurantes más espectaculares de España, acostumbra a mostrar en redes sociales sus originales y polémicas 'paellas'.

De chistorra y patatas fritas, con chocolate, con chile chipotle, setas escabechadas, jengibre y vinagre... Los ingredientes son diversos e inesperados y, muchas veces, pueden poner a prueba la cordura y la templanza de los valencianos.

De hecho, humoristas como JAJAJERS, una pareja de cómicos valencianos, han hecho bromas sobre estas originales paellas en uno de sus vídeos más compartidos en redes.

Al fin y al cabo, lo mejor en muchas ocasiones es tomarse este tipo de cosas con humor y ser flexible, sobre todo cuando la intención es experimentar creativamente y ampliar las posibilidades culinarias de un plato tan querido por los españoles.