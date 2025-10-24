La aplicación de Ricard Camarena que desvela los secretos de su dos estrellas Michelin

En la alta gastronomía tradición e innovación van de la mano y en el universo de Ricard Camarena, aunque sea tecnológico, cada detalle tiene un propósito: desde la elección de una verdura cultivada a pocos kilómetros del restaurante hasta la textura de una salsa que evoca un paisaje.

Ahora, el cocinero valenciano, reconocido con dos estrellas Michelin y una estrella verde por su compromiso con la sostenibilidad, da un paso más en la integración entre gastronomía y tecnología con el lanzamiento de una aplicación móvil que amplía la experiencia del comensal sin romper su magia.

La nueva app del Ricard Camarena Restaurant, desarrollada en colaboración con la empresa valenciana Vision Flow, introduce una forma inédita de conectar con el comensal. Gracias a un sistema de reconocimiento visual, basta con enfocar el móvil hacia un plato o una bebida para acceder a contenidos exclusivos: vídeos, fotografías, historias y textos que revelan la inspiración, los productos y la técnica detrás de cada creación.

Pero lo más innovador de la propuesta no es su tecnología, sino su filosofía. La mayoría de los contenidos están pensados para consultarse después de la visita, cuando la experiencia ha reposado y el recuerdo del menú aún late en la memoria. “Creemos que la tecnología debe estar al servicio de la emoción, no de la distracción”, explica Ricard Camarena. “Con esta app queremos contar todo lo que hay detrás de cada plato, sin romper la magia del momento en sala”.

La aplicación, disponible para iOS y Android, no busca acompañar el servicio, sino prolongar el relato. Tras la comida o cena, los comensales pueden sumergirse de nuevo en el universo Camarena: conocer el origen de las verduras, descubrir las manos detrás de cada producto o entender los procesos creativos que dan forma a su cocina. Todo ello con un diseño intuitivo, visual y no invasivo, fiel al estilo sobrio y elegante que caracteriza al restaurante.

La nueva app de Ricard Camarena.

Para Vision Flow, la startup responsable del desarrollo, el reto consistía en integrar la tecnología sin interrumpir la experiencia sensorial. “Queríamos que la app no pidiera nada al cliente, que no exigiera escanear códigos ni seguir enlaces. Solo debía ofrecer valor cuando él lo decidiera”, explican desde la compañía. “No se trata de una app para usar durante la comida, sino para seguir explorando una vez sales del restaurante”.

Tecnología con propósito

Esta iniciativa encaja en la visión más amplia de Camarena: utilizar la tecnología solo cuando mejora de forma clara la experiencia del cliente. No se trata de una digitalización por tendencia, sino de una herramienta narrativa. A través de la app, el restaurante refuerza su vínculo con los comensales y da visibilidad a los pequeños productores que sustentan su propuesta gastronómica.

La cocina de Ricard Camarena en su nueva app.

Ubicado en el espacio Bombas Gens Centre d’Arts Digitals de Valencia, el Ricard Camarena Restaurant continúa así su camino hacia una innovación responsable, donde la tecnología se convierte en una extensión natural del discurso culinario. Una apuesta coherente con los valores que definen al chef: temporalidad, sostenibilidad, sabor y respeto por el producto.

Porque en el fondo, esta app no pretende sustituir la emoción del primer bocado, sino prolongarla. Como si la experiencia de Ricard Camarena, esa que empieza en la mesa y termina en el alma, encontrara ahora una nueva forma de seguir viva en el bolsillo del comensal.