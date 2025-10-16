Martin Berasategui pierde su segunda estrella Michelin en un año

Dicen que todo lo que sube baja. En el universo de las estrellas Michelin pasa lo mismo: al igual que se ganan, se pueden perder. Aunque estos desenlaces dentro de la alta gastronomía sean más bien amargos, también ocurren y eso es algo que tras su dilatada carrera, Martin Berasategui, tenga asumido. Y es que el chef con más estrellas Michelin de España, dice adiós a dos de ellas.

El chef vasco, que acumula 11 estrellas Michelin que brillan desde diferentes puntos de la península, tendrá que restarle dos puntos al marcador tras la próxima Gala Michelin, que se celebra en Málaga el próximo 25 de noviembre y que, un año más, promete traer sorpresas.

Hasta que la gran gala que reúne a lo más granado de la gastronomía suceda y se haga oficial, lo que se sabe es que Berasategui ha dejado de estar presente en dos restaurantes en los que había conseguido una estrella Michelin.

La pérdida más reciente es la de su restaurante Oria, en Barcelona. El restaurante más vasco del chef en la Ciudad Condal, ubicado en el Hotel Monument, donde también se encuentra Lasarte, con Paolo Cassagrande como jefe de cocina, ha dejado de prestar sus servicios.

Oria, que está integrado en el lobby del cinco estrellas y ha estado capitaneado por el chef Xabi Goikoetxea como jefe de cocina, se muestra como cerrado cuando se realiza su búsqueda en internet, aunque en el servicio de contestador del Monument todavía se menciona.

El espacio que ocupaba el restaurante Oria, de Martín Berasategui.

Según fuentes ha sido precisamente el hotel el que ha querido poner fin a esta etapa que iba camino de cumplir su décimo aniversario. Este miércoles en el espacio que ocupa el restaurante no había ninguna actividad y desde el hotel confirman que ha cerrado.

Otra de las estrellas Michelin que no renovará este año Martín Berasategui es la que brillaba en el restaurante Etxeko del hotel Bless Ibiza y que consiguió en noviembre de 2022, tras la gala de la Guía Michelin celebrada en Toledo. Lo hizo bajo la dirección del entonces jefe de cocina Paco Budía, que dejó el restaurante a finales de 2024 y ha emprendido un proyecto en Gran Canaria.

A pesar de su marcha, nunca le ha faltado apoyo y complicidad de Berasategui, que felicitaba al chef cordobés por la apertura de su restaurante Revés Bistró: "Paquito, con mucho garrote, ya sabes que nos tienes para todo lo que quieras multiplicado por mil". Mientras, en Ibiza, Etxeko cerraba este pasado marzo tras cinco años de colaboración con el chef vasco para abrir otro restaurante bajo el nombre de Lumbre.

Estos dos eventos harán que el contador de las estrellas de Berasategui, actualmente con 11 repartidas en seis restaurantes —tres en el Restaurante Martín Berasategui (Lasarte-Oria), tres en el Restaurante Lasarte (Barcelona), dos en M.B. (Tenerife), una en Oria (Barcelona) y una en Ola Martín Berasategui (Bilbao)— sufra cambios.

Con el cierre de ambos restaurantes, Etxeko en Ibiza y Oria en Barcelona, el chef vasco perderá dos estrellas quedándose con un total de nueve. Otro año de pérdidas para Berasategui, quien tenía al público acostumbrado a conseguir estrellas, pero el año pasado la tendencia cambió al decir adiós a la que devolvió al Club Allard.

Martín Berasategui se pone al frente de los los fogones del madrileño Club Allard

Berasategui dejó de trabajar con el restaurante ubicado en el palacete del edificio Gallardo en junio de 2024 tras conseguir su primera estrella en noviembre de 2023, ocho meses después de asumir la asesoría gastronómica del restaurante junto a José María Goñi y haber vuelto a conquistar la capital.

Con la marcha de Berasategui de "mutuo acuerdo" y de "forma amistosa", emprendieron una nueva etapa junto a Juan Rodero. Finalmente, después de haber perdido la estrella en la última gala celebrada en Murcia, el restaurante, abierto desde el 2003, echaba el cierre en febrero de este año.