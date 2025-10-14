Rosa y Luisma, pareja joven de apicultores, sobre las ayudas al campo: "Empezar de cero en la ganadería es imposible ahora"

La vida en el campo está idealizada. Desde la pandemia cada vez son más quienes defienden la huida rural como una excelente alternativa al estrés y la deshumanización de las grandes urbes. Pero, ¿realmente es todo tan bucólico como se cree desde fuera?

Películas recientes como Alcarràs, Els encantats o la sublime As Bestas derriban ese nuevo tópico y muestran la faceta más cruda de quienes viven o trabajan en pequeños municipios alejados de las ciudades, una realidad que también exhiben en redes los llamados agroinfluencers.

Rosa Sada (29 años) y Luis Manuel Victorero (27 años) son un ejemplo de ello. La pareja vive en Pandenes, una parroquia situada en el concejo asturiano de Cabranes. Iniciaron hace cinco años su actividad profesional en la apicultura, gestionando colmenas y produciendo miel, y hace un año expandieron sus labores al ámbito ganadero, especialmente con ganado vacuno.​​

Los dos jóvenes, conocidos en redes sociales como 'Picotazos', muestran de manera sincera el día a día en el campo asturiano, con sus desafíos y sus satisfacciones. Destacan sobre todo por dar visibilidad mediante medios digitales a la apicultura tradicional, un oficio en declive.

Cómo trabajar en el campo hoy en día

Rosa y Luisma han sido entrevistados en programas y espacios mediáticos regionales, como el pódcast Junto al Fuego y la radio pública asturiana, donde han abordado los múltiples retos del sector, desde el impacto del turismo en Asturias hasta la supervivencia de las colmenas naturales y la ganadería tradicional.

En este pódcast en concreto, la pareja hizo hincapié en la dificultad de acceder a ayudas públicas para quienes trabajan en el campo, así como los problemas derivados de la burocracia y la gestión de situaciones como los ataques de fauna salvaje.

"En Asturias hay zonas en las que afecta mucho el lobo, pero que te den una ayuda es muy complicado y eso son pérdidas", asegura Rosa. "No es sólo que te mate un animal, es que con el susto y todo, te aborta la mitad y, claro, eso no te lo paga nadie", agrega Luisma.

"Empezar de cero en la ganadería hoy en día es imposible", sentencia rotunda Rosa durante la entrevista. "Si tus padres son ganaderos, ponen a tu nombre unas cuantas vacas y tienes tractor, entonces sí, pero si tienes que empezar de cero ni de coña", matiza Luisma.

Aun así, ellos reconocen que se mantienen sin ningún tipo de ayudas públicas. "Si el negocio no va sin subvenciones, no va. Porque dependes de ellos... y si el día de mañana te las quitan, ¿qué? Te arruinas", lamenta Luisma.

Con respecto al futuro del sector primario en Asturias, los jóvenes consideran que la situación va a cambiar bastante: "Antes en Asturias mucha gente vivía de la ganadería, pero a día de hoy van a vivir sólo cuatro que tengan mucho, porque van a ser los que se lo van a poder permitir".

"Antes todo el mundo tenía vacas y con ocho vacas vivías de sobra, pero cada vez se va complicando más. Hay gente que está empezando sus pequeñas ganaderías, sí, pero cada vez menos", sentencian.

¿Qué ayudas hay para el campo español?

En España existen actualmente diversas ayudas públicas para quienes trabajan en el campo, principalmente gestionadas por el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, con fondos tanto nacionales como europeos, destacando especialmente las ayudas derivadas de la Política Agraria Común (PAC).​