Pilar Pascual, la 'agroinfluencer' que acerca a los jóvenes a la vida rural: "Sé más de pistachos que de maquillaje"

Los jóvenes ya no quieren arar la tierra o criar gallinas. No hay apenas relevo generacional en el campo. La baja rentabilidad económica, los altos costes de producción y el gran sacrificio son las principales causas del abandono de la actividad agrícola.

Pese a todo, hay millennials y centennials que sí aspiran a un futuro laboral entre vacas y cultivos de tomates. La ingeniera agrónoma Pilar Pascual es una de ellos. Con sólo 23 años gestiona junto a su familia una finca en el pequeño pueblo de Parada de Rubiales (Salamanca), donde han impulsado dos marcas de productos: los pistachos de Finca Telereta y las carnes de La Vaca Madruga.

"Sé más de pistachos que de maquillaje", reconoce Pilar en sus redes sociales, en la que acumula más de 75.000 seguidores y comparte su día a día en el campo. Gracias a esta labor de divulgación, la ganadera y agricultora acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 2025, tal y como recoge el acta del jurado.

Se trata de un premio creado en 2021 y cuyo objetivo es reconocer a profesionales, proyectos o empresas lideradas por jóvenes menores de 30 años vinculados con todas las etapas de la cadena alimentaria.

Presidido por el Premio Nacional de Gastronomía Dabiz Muñoz, el jurado ha estado formado por José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los académicos Lourdes Plana, Benjamín Lana, Sesé San Martín, José Carlos Capel y José Mª Sanz-Magallón.

"Si hay un mundo difícil y al que se apunta poca gente joven es la agricultura y la ganadería", ha reconocido el jurado. "Y Pilar no sólo trabaja en el campo, también ha creado sus proyectos y unas redes potentes para difundirlo".

Pilar Pascual asegura que recibir este premio es "un honor inmenso y una motivación enorme". "Como agricultora, ganadera y agroinfluencer, lo vivo como un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes trabajamos en el sector primario y defendemos con orgullo el valor del campo, la sostenibilidad del campo a la mesa y la vida rural", ha agregado.

Asimismo, añade que este premio no es exclusivamente suyo: "Pertenece a todas las personas que creen en el futuro del mundo rural y luchan por mantenerlo vivo".