Rosana Filgueira, camarera española en Suiza: "Gano unos 2.700 euros netos trabajando 30 horas a la semana"

Dejar tu hogar para buscar un futuro mejor. Cada vez más jóvenes españoles (y no tan jóvenes) se ven abocados a abandonar el país por la imposibilidad de lograr un salario digno.

Los alquileres desproporcionados son también otra de las razones que obligan a muchos a probar suerte más allá de nuestras fronteras.

Es el caso de Rosana Filgueira, una gallega que decidió dejar España y trasladarse a Suiza para vivir más cómodamente. Recordemos que Suiza figura entre los cinco más ricos del mundo, sólo superado por Luxemburgo, Singapur, Macao y Noruega según algunos rankings.

Rosana estudió Comunicación Audiovisual en la universidad y se especializó en Marketing Digital. Se dedicaba a ello en España hasta que tomó la decisión de marcharse.

Su caso es "un poco especial", como ella misma reconoce, ya que prácticamente desde que nació su padre vive y trabaja en Suiza y, finalmente, casi toda su familia ha terminado mudándose allí.

No obstante, admite que "la posibilidad económica" fue uno de los principales aspectos que más le motivó a la hora de llevar adelante su elección.

Aunque al principio no consiguió trabajo en Suiza de lo que ella había estudiado, sí logró un puesto como camarera.

Salario de camarero en Suiza

Hablar un poquito del idioma local, el alemán, fue fundamental. "Ya había intentado buscar trabajo de camarera y sin el idioma no me habían cogido", cuenta.

Así pues, cuando ya supo un poco de este idioma, fue con su currículum en mano aprendiéndose las frases de memoria y pudo hablar un poco: "Ahí fue cuando ya me cogieron".

Tras esto, Rosana comenzó a trabajar en un restaurante "al 80 %": "Suiza tiene una peculiaridad, y es que puedes trabajar a equis por ciento".

"Las horas de trabajo a la semana al 100% son 37 y media, yo estoy a 30 horas a la semana", explica. "Con este porcentaje gano unos 2.600 o 2.700 € netos. Si trabajas por horas, cobras un poquito, pero después no tienes vacaciones".

Nivel de vida con salario de camarero

¿Y es suficiente este salario para vivir bien en Suiza? "Malamente", responde, tajante. "Yo puedo sobrevivir aquí en Suiza porque vivo en casa de mis padres, si tú eres una persona que quiere tener su piso, un coche o tal, no da".

De hecho, Rosana recuerda que un día hizo un cálculo sobre cuánto se necesitaba para "sobrevivir" en Suiza y llegó a la conclusión de que si eres una persona que vive sola, que tiene un piso y coche, te hacen falta "cerca de 3.000 francos al mes para cubrir gastos entre comida, seguro médico y todo eso".

No obstante, afirma que hay gente que vive con menos, pero siempre compartiendo habitación o piso. "Para mejorar la situación que yo tenía en España de momento no llega", lamenta. "No es que seas pobre, da para vivir, pero no cómodamente", concluye.