El chef Dabiz Muñoz y su ruina empresarial: "Tuve que aplazar una deuda de 3 millones para sobrevivir"

El reconocido chef Dabiz Muñoz es un habitual de los titulares en los medios de comunicación, tanto por su vida personal y familiar junto a Cristina Pedroche como por sus éxitos entre los fogones. Sin embargo, también lo es ahora por una deuda millonaria de la que ha informado El Confidencial.

El madrileño acumula una deuda de 3 millones de euros con su sociedad, Pig Wings, la cual congrega algunas de sus marcas, entre las que se encuentra su popular restaurante DiverXO. Sin embargo, ahora está exento de pagar esta cuantía millonaria por una amnistía contable.

Esta fue aprobada por parte del Gobierno, que otorga a las empresas afectadas por la Covid el derecho de aplazar el abono de la deuda hasta el año siguiente. Esta no es la primera vez en la que el cocinero tiene que hacer frente a problemas económicos en uno de sus negocios.

De hecho, hace unos años desveló que se vio obligado a cerrar uno de sus restaurantes ubicados en Londres como consecuencia de las graves pérdidas que sufrió por culpa de la pandemia sanitaria del coronavirus.

Dabiz Muñoz tuvo que pedir un crédito para mantenerse abierto durante cuatro meses, aunque finalmente se vio obligado a cerrar sus puertas.

Los problemas de Dabiz Muñoz con sus restaurantes

Desde que tenía apenas 17 años, Dabiz Muñoz comenzó a formarse en la cocina y dio sus primeros pasos formativos en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz. Desde entonces ha logrado una carrera llena de éxito, siendo elegido el “Mejor cocinero del Mundo” en tres años consecutivos, entre 2021 y 2023.

Sin embargo, su trayectoria empresarial no ha sido nada fácil, ya que también ha tenido que lidiar con situaciones complejas a las que tuvo que hacer frente. Tras su paso por la Escuela de Hostelería, pasó por diversas cocinas en diferentes restaurantes como Balzac, Catamarón o Chantarella.

Posteriormente, puso rumbo a Londres para pasar por restaurantes como Jakkasan, especializado en cocina asiática. Tras adquirir suficiente experiencia en la capital inglesa, abrió en el año 2007 su DiverXO en Madrid, convirtiéndose en un restaurante de referencia.

Su éxito fue tal que en 2009 recibió su primera estrella Michelin. Lejos de conformarse, decidió apostar por StreetXO, y en 2016 regresó a Londres para abrir un nuevo proyecto llamado StreetXO London, el cual se vio afectado por la pandemia de 2020.

En ese año, que afectó duramente a negocios de todo el mundo, tuvo que lidiar con grandes problemas, lo que le llevó a tomar la decisión de cerrar este negocio y poner punto y final a su etapa empresarial en Londres.

En ese negocio, Muñoz había invertido 6 millones de euros, y los costes de alquiler que tenía que afrontar eran de unos 400.000 euros al año.

Incendio en DiverXO

No solo tuvo problemas en Londres, sino que también ha tenido que lidiar con otros asuntos complicados. De hecho, en el mismo año 2020, DiverXO, su restaurante situado en el barrio de Chamartín, sufrió un incendio por culpa de su sistema de extracción.

Este hecho sucedió a las tres de la tarde, mientras tenía su local con comensales que disfrutaban de su comida. A pesar de todo, no hubo que lamentar daños personales y los bomberos llegaron rápidamente al hotel Eurobuilding para sofocar el fuego.

Los negocios de Dabiz Muñoz

Además de su restaurante matriz DiverXO, el cocinero madrileño con cuatro estrellas Michelin ha abierto otros locales que han guardado relación entre ellos por la estética y sus platos, consiguiendo en muchos de ellos un gran éxito.

De esta forma, a lo largo del tiempo abrió otras opciones como RavioXO, StreetXO, un servicio de delivery y su propio foodtruck, todos ellos consiguiendo acaparar el interés de muchas personas interesadas en probar su comida.

Más recientemente, ha comenzado a abrir Hungry Club, un concepto innovador de restauración que Dabiz Muñoz ha desarrollado en una alianza con Avolta, líder a nivel mundial en “travel retails” y restauración aeroportuaria.

Lanzado en septiembre de 2024, la primera sede fue abierta en la terminal T4 Satélite del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y desde entonces se han abierto un total de cinco locales, con planes de expansión a otros aeropuertos españoles y futuras aperturas internacionales aún por definir.

El concepto de esta nueva cadena de restaurantes pasa por revolucionar la experiencia de comer en los aeropuertos para que no sea un mero trámite. Su propuesta pasa por una oferta gastronómica casual pero creativa con propuestas para todos los gustos.

En su carta se pueden encontrar desde sándwiches a pizzas, pasando por ramen y hamburguesas, utilizando en algunos casos ingredientes poco convencionales y unas técnicas y calidad habituales en la alta cocina del chef madrileño.

En lo que respecta a sus precios, oscilan entre los 10 euros para los desayunos y entre los 20 y 40 euros en el caso de comidas o cenas, consiguiendo de esta forma poder disfrutar de una experiencia accesible y diferenciada para quienes quieren comer bien y rápido en un entorno dinámico.

Asimismo, funciona en un formato que combina el consumo en barra con take away para adaptarse al ritmo de los viajeros. Actualmente, se puede disfrutar de Hungry Club en las terminales 2, 4 y 4S de Madrid, en la T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y en la T3 del Aeropuerto de Málaga.